«دي إكس بي لايف» تواصل توسّعها إقليمياً.. وتستهدف عدداً من الدول الأوروبية والأمريكية

واصلت ((دي إكس بي لايف))؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها إلى خارج الدولة، واستهداف عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها السوق السعودي. وقد افتتحت الشركة فرعاً لها في الرياض.

شهد النصف الأول من العام إقامة أكثر من 120 منصّة عرض بمساحة تزيد على 250,000 قدم مربعة داخل وخارج الدولة، بما في ذلك المغرب ومصر والصين وكوريا وألمانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وإسبانيا؛ وعملت ((دي إكس بي لايف)) كمقاول رئيسي لـ 25 فعالية.

وقدّمت خدماتها لعدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك ((معرض جلفود))، و((دبي العالمي للقوارب))، و((إنترسيك))، و((معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا))، و((معرض الشرق الأوسط للإضاءة))، و((سوق السفر العربي))، و((بطولة دبي الدولية للجواد العربي))، و((معرض جيتكس أفريقيا)) وغيرها، كما شاركت في عدد من المعارض الداخلية والخارجية، وقامت بالترويج لعلامتها التجارية في عدد من المعارض العالمية في ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ((دي إكس بي لايف)): ((نهدف خلال 2024 إلى التركيز على توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودي، كما ندرس حالياً فتح عدد من المكاتب الإقليمية في بعض دول الخليج والتوسّع في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والشرق أوسطية لخدمة عملائنا الدائمين)). ونحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح من أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة)).

وحققّت الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة التي أقيمت في يناير نجاحاً كبيراً، وشهد شهر يونيو تنظيم مهرجان دبي للمستقبل 2024، في مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع ((تريند هنتر))، المنصّة العالمية لاستكشاف التوجّهات الصاعدة وتسريع الابتكار.

وواصل فريق ((دي إكس بي لايف)) نجاحه في إقامة الدورة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا في مدينة مراكش المغربية، والذي تضاعف حجمه ليصبح الحدث الأكبر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القارة الإفريقية.

ويعد ((عالم مدهش)) إحدى أبرز الفعاليات التي تنظّمها وتشيّدها وتديرها ((دي إكس بي لايف))، بالتعاون مع ((مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة))؛ وقد احتفل المهرجان بمرور 25 عاماً على انطلاقه.وتجري الاستعدادات حالياً لتنظيم وإطلاق عدد من الفعاليات التي تلائم التنوّع الثقافي للمجتمع العالمي لدبي.