بدء الاكتتاب في 23 % من أسهم «إن إم دي سي إنرجي» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبدأ، اليوم الجمعة، الاكتتاب العام في طرح ((إن إم دي سي إنرجي)) بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تطرح الشركة 1.15 مليار سهم عادي في اكتتاب عام في الإمارات، وتمثل 23 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات إلى 4 سبتمبر، وسيتم تخصيص أسهم للمستثمرين المؤهلين 6 سبتمبر، وسيتم تخصيص أسهم للمستثمرين العاديين 7 سبتمبر، ورد الفائض 9 سبتمبر، ومن المتوقع إدراج الشركة 11 سبتمبر.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 2.5 مليار درهم موزعة على 5 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية 0.5 درهم (خمسون فلساً إماراتياً) للسهم. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.وسيكون سعر الطرح 2.8 درهم للسهم، وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.22 مليارات درهم.
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