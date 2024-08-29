بدء الاكتتاب في 23 % من أسهم «إن إم دي سي إنرجي» اليوم

يبدأ، اليوم الجمعة، الاكتتاب العام في طرح ((إن إم دي سي إنرجي)) بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تطرح الشركة 1.15 مليار سهم عادي في اكتتاب عام في الإمارات، وتمثل 23 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات إلى 4 سبتمبر، وسيتم تخصيص أسهم للمستثمرين المؤهلين 6 سبتمبر، وسيتم تخصيص أسهم للمستثمرين العاديين 7 سبتمبر، ورد الفائض 9 سبتمبر، ومن المتوقع إدراج الشركة 11 سبتمبر.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 2.5 مليار درهم موزعة على 5 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية 0.5 درهم (خمسون فلساً إماراتياً) للسهم. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.وسيكون سعر الطرح 2.8 درهم للسهم، وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.22 مليارات درهم.