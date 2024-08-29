«رواد المسرح الإماراتي».. إنجازات ومحطات

صدر، مؤخراً، عن دار العنوان للطباعة والنشر والتوزيع بالشارقة كتاب جديد حمل عنوان ((رواد المسرح الإماراتي)) الجزء الأول يتناول مؤلفه الباحث والكاتب ظافر جلود سيرة الرائد محمد الجناحي الذي يعد من الرعيل الأول في الفن الإماراتي، ومن الذين أسسوا تاريخ الحركة الفنية في الإمارات، وقد تعلمت على يده أجيال متعددة من الفنانين الإماراتيين.

ويتطرق الكتاب إلى انطلاقة الجناحي منذ الستينات بالدراما الإذاعية كتابة وإخراجاً وتمثيلاً، ثم توجهه إلى الدراما التلفزيونية، ونيله الشهرة مبكراً عبر المسلسل التلفزيوني الشهير ((اشحفان))، مع جيل فني تميز بعطائه، أمثال الفنان سلطان الشاعر وأحمد منقوش وسعيد النعيمي وسعيد بن عفصان وعبد الله المناعي ورزيقة الطارش ومحمد ياسين وإبراهيم البردان وجمعة الحلاوي.

ويتناول الجزء الثاني من الكتاب، سيرة الفنان الممثل الراحل عبد الله مفتاح الذي استطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يسجل تاريخاً وبصمة في المسرح الإماراتي، يعتبر مفتاحاً من أوائل الممثلين الإماراتيين وأحد مؤسسي الفرق المسرحية في الإمارات، كانت بداياته في السبعينات من خلال مسارح أبوظبي وبالتحديد مسرح الشرطة، ومسرح الاتحاد اللذين أسهم في تأسيسهما، وشهدت تلك المسارح أدواره الأولى في مسرحيات مثل ((استأهل اللي يجيني))، و((البطرة تزول النعمة)) وغيرهما.

ويضيء الكتاب على محطات عديدة مر بها المسرح في الإمارات، شكلت جزءاً من تطور هذا الفن الذي يوصف بـ((أبو الفنون)) وحلقة مهمة من حلقات تطوره على المستوى العربي، ما جعل من الإمارات وجهة ثقافية تعيد أمجاد المسرح العربي من جديد، وذا ما أردنا تحديد الإرهاصات الأولى لانطلاقة المسرح في الإمارات، فنعود إلى العام 1950، وإلى مدرسة القاسمية في الشارقة، التي تعتبر واحدة من أوائل المدارس النظامية، وفيها مجموعة من الأساتذة الأفاضل، منهم زهدي الخطيب، محمد دياب الموسى، وعلي وبرحيمة.