50 من مواقع التراث العالمي مهددة بالزوال خلال مئة عام

كشف تقرير جديد عن وجود مخاطر تحيط بـ50 موقعاً من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، هي الأكثر عرضة للتهديد بسبب تغيّرات المناخ. وكانت شركة لتقييم المخاطر المناخية، أجرت تقييماً لمواقع اليونسكو البالغ عددها 1223 موقعاً حول العالم، وحدّدت 50 موقعاً هم الأكثر عرضة للزوال بسبب التغيّرات المناخية. استخدم الباحثون النمذجة لتقييم مدى تأثير المخاطر المناخية المختلفة، في ظل سيناريوهات مختلفة على مدار 100 عام مقبلة.

وتوصلوا بالنتيجة إلى أن العواصف والفيضانات الساحلية، تهدّد دار الأوبرا الشهيرة في سيدني، فضلاً عن تشيوانتشو الصينية: سوق العالم في سونغ يوان، الذي يواجه خطر الجفاف. وتشمل المواقع الرئيسة المدرجة على القائمة: كهف ((بونت دارك)) المزخرف في فرنسا، وهو معرّض لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ويأتي على رأس المجموعة المهدّدة، نظام الري ((سوباك)) في إندونيسيا، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع، وهو عبارة عن سلسلة من حقول الأرز المنسقة بشكل جميل، تتبع نظام الري التقليدي. كما ضمت الدراسة 4 مواقع في المملكة المتحدة هي: جسر ((فورث)) في اسكتلندا، وجزيرة ((سانت كيلدا)) غير المأهولة، وقرية ((نيو لانارك)) التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

إضافة إلى حديقة ((ستادلي رويال بارك)) في يوركشاير. وأكدت أليسون تيكل، مديرة مؤسسة ((جوليز بايسيكل))، التي تعمل على حشد الجهود لاتخاذ إجراءات بشأن تغيّر المناخ، على الدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الثقافي في منع زوال هذه الأماكن التاريخية. أضافت: ((نحن بحاجة إلى الاعتراف بالحلقة المفقودة في العمل المناخي، وهي الثقافة)).