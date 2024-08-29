فعاليات أدبية شعرية بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية الشاعرة الدكتورة عائشة جمعة الشامسي ضمن فعالية قراءات شعرية ((كتاب وشعر)) صباح أمس بمجلس كلباء الأدبي. وأدار الحوار الإعلامي عبدالله أحمد، الذي افتتح الجلسة بنبذة عن الشاعرة د.عائشة جمعة الشامسي، التي استهلت، من جهتها، الجلسة بقصيدة ((ظرف في طاولة العمر)) تناولت فيها العديد من الجوانب الهادفة، وناقشت دور اللغة العربية ومكانتها في المجتمع. وتحدثت الشامسي عن ديوانها الشعري ((ما لم تقله عائشة)).
من جانب آخر استضاف مكتب وادي الحلو الشاعرة شيخة المطيري، على مسرح مدرسة عائشة بنت عثمان الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات.أدارت الجلسة الإعلامية عائشة النقبي، تناولت في الجلسة العديد من المحاور منها التعريف بالشاعرة وأعمالها والتجربة الشخصية للشاعرة.
MENAFN29082024000110011019ID1108617776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.