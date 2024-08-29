فعاليات أدبية شعرية بالمنطقة الشرقية

استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية الشاعرة الدكتورة عائشة جمعة الشامسي ضمن فعالية قراءات شعرية ((كتاب وشعر)) صباح أمس بمجلس كلباء الأدبي. وأدار الحوار الإعلامي عبدالله أحمد، الذي افتتح الجلسة بنبذة عن الشاعرة د.عائشة جمعة الشامسي، التي استهلت، من جهتها، الجلسة بقصيدة ((ظرف في طاولة العمر)) تناولت فيها العديد من الجوانب الهادفة، وناقشت دور اللغة العربية ومكانتها في المجتمع. وتحدثت الشامسي عن ديوانها الشعري ((ما لم تقله عائشة)).

من جانب آخر استضاف مكتب وادي الحلو الشاعرة شيخة المطيري، على مسرح مدرسة عائشة بنت عثمان الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات.أدارت الجلسة الإعلامية عائشة النقبي، تناولت في الجلسة العديد من المحاور منها التعريف بالشاعرة وأعمالها والتجربة الشخصية للشاعرة.