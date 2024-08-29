«اللوفر أبوظبي» يعرض مجموعة جديدة من الأعمال الفنية

كشف متحف اللوفر أبوظبي عن مجموعة من القطع الفنية الجديدة المعارة إلى المتحف، التي يُعرض العديد منها لأول مرة في منطقة الخليج، إضافة إلى أعمال استحوذ عليها في الفترة الأخيرة، وستجتذب هذه القطع الزوار الذين يزورون المتحف للمرة الأولى، وكذلك الذين يرتادونه بانتظام.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: ((انطلاقاً من مكانة متحف اللوفر أبوظبي بأنه أول متحف عالمي في العالم العربي يلتزم المتحف بعرض مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال الفنية، التي حصل عليها، على سبيل الإعارة أو الاستحواذ من شتى أنحاء العالم)).

وأضاف: ((يعمل المتحف على تعزيز مجموعة مقتنياته الدائمة باستمرار، من خلال تقديم أعمال فنية جديدة بانتظام، ليثري تجربة زواره)).

ومن أبرز الأعمال الفنية التي استحوذ عليها المتحف شمعدان من النحاس الأصفر مرصع بالذهب والفضة من الموصل في العراق يعود إلى نحو عام 1275، وكذلك العمل الفني ربع مُجيَّب (إسطرلاب عربي رباعي كبير) به خطوط تشير إلى مواقيت الصلاة، يعود إلى الفترة ما بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر من المغرب أو سوريا.

وتضم مجموعة مقتنيات المتحف على سبيل الاستحواذ كرسي الملكة الأم ينتمي إلى إمبراطورية ((أشانتي)) في غانا في القرن التاسع عشر.

وعزز المتحف مجموعة مقتنياته عبر إضافة مجموعة من القطع المميزة المُعارة من المتاحف والمؤسسات الثقافية الشريكة. وأسهم متحف اللوفر بشكل كبير في عملية الإعارة الأخيرة بمجموعة أعمال جديدة معروضة حالياً في قاعات اللوفر أبوظبي. ومن أبرز المعروضات أيضاً، لوحة (فيلسوف في حالة تأمل) التي أبدعها الفنان رامبرانت فان راين (لايدن 1606 - 1669) ولوحة (مصور شاب يبري قلمه الرصاص) للفنان جان باتيست سيميون شاردين (باريس 1699 – 1779).

ويذكر أن القطع الرئيسية المقدمة إلى المتحف على سبيل الإعارة تضم أيضاً تمثالاً ضخماً لإيزيس من قسم الآثار اليونانية، والإترورية والرومانية، وتمثال عطارد من قسم المنحوتات في متحف اللوفر.