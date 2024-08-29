رئيسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية: الغموض يحيط بمستقبل السينما

أكدت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي، أول من أمس، أن الضعف تسرّب إلى أوصال السينما في السنوات القليلة الماضية، وأن الغموض يحيط بمستقبلها، واستمرار الصناعة لا يمكن اعتباره أمراً مسلماً به.

ويجمع مهرجان البندقية السينمائي، الذي يستمر 11 يوماً صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويمنحهم فرصة للترويج لأعمالهم، التي قد لا تحظى بشهرة عالمية لولاه، لكن وراء السجادة الحمراء الأنيقة في المهرجان يستبد القلق بالسينمائيين المخضرمين على مستقبل الصناعة، إذ لم تتعاف مبيعات شباك التذاكر بعد جائحة ((كوفيد 19))، مما أثار تساؤلات حول الجدوى المالية طويلة الأجل للأفلام.

وقالت أوبير في المؤتمر الصحفي التقليدي بمناسبة تدشين أقدم مهرجان سينمائي في العالم: ((ما يهمنا جميعاً هو أن تستمر السينما قدر الإمكان. نعلم أنها ضعفت في الآونة الأخيرة)). وأضافت: ((أنا لست مخرجة، أنا ممثلة فحسب، لكننا نعرف ما يتطلبه صنع فيلم من شجاعة وجلد وتوحد وتصميم))، وأكدت أن هدفها هو مساعدة السينما على الاستمرار لأطول فترة ممكنة.

وتابعت: ((لكن هذا هو السبب وراء وجود مهرجان مثل البندقية، فهو نظام بيئي أكثر ضرورة من أي وقت مضى لإعلان هذه القيم، ولذا أنا سعيدة حقاً لوجودي هنا)). وشاركت أوبير (71 عاماً) في أكثر من 120 فيلماً، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان البندقية.

ويقدر أن تصل إيرادات شباك التذاكر السينمائي العالمي نحو 34 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات موقع جور ستريت أناليتكس، بزيادة قدرها 30.5 في المئة عن عام 2022، لكنها لا تزال أقل 15 في المئة عن متوسط العائدات السنوية بين عامي 2017 و2019، قبل جائحة كوفيد.