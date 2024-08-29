Friday, 30 August 2024 10:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية: الغموض يحيط بمستقبل السينما

8/29/2024 7:32:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي، أول من أمس، أن الضعف تسرّب إلى أوصال السينما في السنوات القليلة الماضية، وأن الغموض يحيط بمستقبلها، واستمرار الصناعة لا يمكن اعتباره أمراً مسلماً به.

ويجمع مهرجان البندقية السينمائي، الذي يستمر 11 يوماً صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويمنحهم فرصة للترويج لأعمالهم، التي قد لا تحظى بشهرة عالمية لولاه، لكن وراء السجادة الحمراء الأنيقة في المهرجان يستبد القلق بالسينمائيين المخضرمين على مستقبل الصناعة، إذ لم تتعاف مبيعات شباك التذاكر بعد جائحة ((كوفيد 19))، مما أثار تساؤلات حول الجدوى المالية طويلة الأجل للأفلام.

وقالت أوبير في المؤتمر الصحفي التقليدي بمناسبة تدشين أقدم مهرجان سينمائي في العالم: ((ما يهمنا جميعاً هو أن تستمر السينما قدر الإمكان. نعلم أنها ضعفت في الآونة الأخيرة)). وأضافت: ((أنا لست مخرجة، أنا ممثلة فحسب، لكننا نعرف ما يتطلبه صنع فيلم من شجاعة وجلد وتوحد وتصميم))، وأكدت أن هدفها هو مساعدة السينما على الاستمرار لأطول فترة ممكنة.

وتابعت: ((لكن هذا هو السبب وراء وجود مهرجان مثل البندقية، فهو نظام بيئي أكثر ضرورة من أي وقت مضى لإعلان هذه القيم، ولذا أنا سعيدة حقاً لوجودي هنا)). وشاركت أوبير (71 عاماً) في أكثر من 120 فيلماً، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان البندقية.

ويقدر أن تصل إيرادات شباك التذاكر السينمائي العالمي نحو 34 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات موقع جور ستريت أناليتكس، بزيادة قدرها 30.5 في المئة عن عام 2022، لكنها لا تزال أقل 15 في المئة عن متوسط العائدات السنوية بين عامي 2017 و2019، قبل جائحة كوفيد.

MENAFN29082024000110011019ID1108617774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث