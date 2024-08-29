«دبي لمسرح الشباب».. «سينوغرافيا» مكثفة لإثراء العروض

تستعد إمارة دبي لبدء موسمها المسرحي عبر ورش متعددة المسارات لقطاع الفنون الأدائية لصقل المواهب الشابة في القطاع وشحذ الطاقات الإبداعية، قبل رفع الستار عن مشاركات مسارح الدولة في مهرجان دبي لمسرح الشباب بدورته الــ 15، أكتوبر المقبل.

وتأتي ((السينوغرافيا)) في مقدمة الورش المكثفة في دبي؛ كونها ذات أهمية استثنائية لسرديات العمل ومضمونه، ومن شأنها قلب موازين الأحداث والتأثير في حراك النص على الخشبة. وأشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية الورش والدورات الصيفية التحضيرية لمهرجان دبي لمسرح الشباب ودورها في صقل المواهب الإبداعية، ويشمل هذا كل أشكال الفنون التعبيرية والموسيقية والأدبية لضمان الاستدامة في إنتاج المشاريع الفنية، وتعزيز ثراء مشهد دبي في المسرح والفنون الأدائية بشكل عام.

قدرات إبداعية

وفيما يتعلق بورش ((السينوغرافيا))، قالت الجلاف: إلى جانب الإخراج وقصة العمل تعد السينوغرافيا هي المكون الرئيسي لتطوير قدرات المبدعين الشباب بصورة بصرية في بيئة تعاونية، حيث يمكن التمتع بالانغماس في العمليات الخيالية والتحليلية لتوصيل أفكار التصميم لإنشاء عوالم كاملة على المسرح، إلى جانب استكشاف الإمكانيات الهائلة المتواجدة في عالم الابتكار في مجال الإخراج المسرحي، وإنشاء الديكورات، والأزياء، والإضاءة، والملحقات، وكيفية تصور وتحقيق الإطار البصري لإنتاج مسرحي.

حيث تتوازن الدورات التدريبية والورش الصيفية بين التدريب المفاهيمي والتقني بإشراف فنانين وممارسين بارعين في مجال الفنون المسرحية والأدائية والتصميم المسرحي عبر التركيز على التعلم من خلال التجربة.

تفاعل جماهيري

وعن دور الخيال كعامل مؤثر لرسم ملامح ((السينوغرافيا)) أكد المسرحي ومصمم الديكور الإماراتي وليد الزعابي أنه في البداية علينا تعريف هذا المصطلح الأكاديمي والذي يستخدم للتعبير عن اللغة البصرية الشاملة لحدث أدائي يشمل جميع الجوانب الفنية والتقنية، ومن الوظائف الأساسية للسينوغرافيا هي إرساء الإطار والأجواء للعرض من خلال اختيار دقيق للقطع المسرحية والخلفيات والأدوات، المرتبطة بالزمان والمكان للعالم الذي يعيش فيه شخوص العمل كي ينخرط الجمهور في القصة.

وأضاف الزعابي: تنفيذ السينوغرافيا يحتاج إلى ذكاء وبراعة، إلى جانب ثقافة مسرحية جيدة، كما أن مفهوم السينوغرافيا قادر على تحليل مواطن القوة في النص ورسمها على خشبة المسرح بريشة متخيلة من مصمم الديكور، خصوصاً إن كان موضوع المسرحية خيالياً أو من حقبة زمنية أخرى.

مع مراعاة أن بعض التفاصيل الدقيقة التي يضعها المخرج قد تعيق خيال المصمم، ولكن يبقى العمل المسرحي بشكل عام عملاً جماعياً، موضحاً أن الفنان عبارة عن مجموعة من الأحاسيس، وهناك الكثير من الثقافات تمتزج مع عمله للخروج به بشكل مميز، وتابع:

الفنان يجب أن يكون مطلعاً على الكثير من المجالات الثقافية والأدبية، وأن يطلع على كل المعلومات التي تطور عمله، إلى جانب الحصول على آراء الخبراء والمسرحيين في فكرة العمل قبل العرض كنوع من الاستشارة الفنية لرؤية العمل من زاوية أخرى وأشخاص يفكرون خارج الصندوق.

وهو الأمر الذي بلا شك يدعم بيئة العمل المسرحية ويحسن فكرة الفريق قبل العرض لتفادي الأخطاء والإخفاقات غير المدروسة. وأكد الكاتب والمخرج المسرحي الإماراتي علي جمال أن فن السينوغرافيا في المسرح يتطلب ليس فقط الإبداع والمهارة التقنية، ولكن أيضاً الفهم العميق للقصة والشخصيات والموضوعات التي يتناولها العرض.

وتابع: يجب على السينوغرافي أن يكون قادراً على ترجمة رؤية المخرج والكاتب المسرحي إلى مجسمات وتصاميم تعكس جوهر العمل المسرحي. مع القدرة على تحويل الفراغ المسرحي إلى عوالم خيالية تعكس وتعزز القصة وتغمر الجمهور بتجربة لا تنسى، من خلال الابتكار ويعكس الروح الإبداعية والقوة السحرية للفن المسرحي .

وبالإضافة إلى إرساء المشهد، ويسهل فن السينوغرافيا حركة الممثلين وتفاعلهم على المسرح، ويسمح التصميم المتقن للديكور بانتقالات سلسة بين المشاهد، ويوفر للممثلين الأدوات والمساحات اللازمة لإحياء الشخوص وحراكها في الفضاء المسرحي.

تعزيز الأداء

وأضاف: يعمل مبدعو فن السينوغرافيا عن كثب مع المخرجين والممثلين لضمان أن البيئة الفيزيائية تعزز الأداء بدلاً من عرقلته بداية من الأبواب الخفية والمنصات الدوارة إلى الأماكن الخفية والقطع المتحركة، وتصميم الإضاءة وهو جانب حيوي من السينوغرافيا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المزاج والنغمة في العرض من خلال الاستخدام الاستراتيجي للضوء والظل.

وأردف: إن تصميم الأزياء هو عنصر أساسي آخر من عناصر السينوغرافيا يساهم في تحديد الشخصيات، وإرساء السياقات التاريخية أو الثقافية، وتعزيز الرواية البصرية للعرض ومن خلال دمج عناصر تصميم الديكور، والإضاءة، والأزياء بمهارة، ويتعاون السينوغرافيون مع المخرجين والممثلين وأعضاء الفريق الإنتاجي الآخرين لصياغة تجربة مسرحية مذهلة بصرياً ومؤثرة عاطفياً تبقى في عقول وقلوب الجمهور بعد نهاية العرض.