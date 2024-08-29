كلاسيكيات السينما تروي في دبي حكايات إنسانية

باقة من روائع كلاسيكيات السينما العالمية تقدمها دبي لجمهورها خلال الأيام المقبلة، تتضمن أفلاماً تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتروي قصصاً مشوقة وتتضمن أحداثاً مؤثرة، عبر مهرجان ((صيف الكلاسيكيات)) الذي يستمر حتى 20 سبتمبر المقبل في عقيل.

ومن أبرز تلك الأعمال، ((إيقاعات الشارع))، الذي يعرض غداً، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، ويتناول ثقافة موسيقى ((الهيب هوب)) النابضة بالحيوية في مدينة ((نيويورك)) مطلع ثمانينيات القرن الماضي. ويحمل هذا الفيلم توقيع المخرج ((ستان لاثان)) الشهير بتسليط الضوء على أساطير في موسيقى ((الراب))، مثل ((غراند ماستر ميل ميل)) و((ذا فيوريس فايف)).

الصداقة والحرب

عشاق السينما في دبي على موعد أيضاً مع قصة رائعة عن الصداقة في زمن الحرب، يعرضها فيلم ((وداعاً أيّها الأطفال)) للمخرج لويس مالي، خلال مهرجان ((صيف الكلاسيكيات)) في سينما عقيل من 1 حتى 19 سبتمبر. ويتناول الفيلم بأسلوبٍ فني مذهل كيفية تكوين العلاقات الإنسانية وانكسارها في الأوقات الصعبة، كما يُظهر كيف تكون براءة الأطفال في الغالب واحدة من أبرز ضحايا الحروب.

فاز هذا الفيلم بـ((جائزة الأسد الذهبي)) في ((مهرجان البندقية السينمائي))، ورُشح لـ((جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية)) في حفل توزيع ((جوائز أوسكار))، وأجمع النقاد حول كونه يشكل استكشافاً عميقاً ومؤثراً للإنسانية وقدرة المرء على الصمود في زمن الحرب.

ويعد الفيلم الكلاسيكي ((12 رجلاً غاضباً))، الذي يعرض غداً، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل في مهرجان ((صيف الكلاسيكيات))، دراما تاريخية تدور أحداثها داخل قاعة محكمة، وهو مقتبس عن سلسلة تلفزيونية من تأليف ((ريجينالد روز))، إخراج ((سيدني لوميت))، ويشكل شهادةً خالدة لمفهوم العدالة في مواجهة التحيّز والظلم.

ونال هذا الفيلم 3 ترشيحات لـ((جائزة أوسكار)) تقديراً لسرديته المحفزة على التفكير، وشهدت عروضه العالمية إقبالاً ملفتاً، مع إشادة النقاد به واعتبارهم إياه نموذجاً يُحتذى في سرد القصص ورسم المسار الدرامي للشخصيات وأصول كتابة الحوار.

سياق فريد

جمهور دبي على موعد أيضاً مع الفيلم الكلاسيكي ((الحاسة السادسة)) أحد أبرز أعمال المخرج إم. نايت شيامالان، وذلك من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل في سينما عقيل. وقد حقّق الفيلم شهرة عالمية ونال إعجاب النقّاد ومشاهديه في جميع أنحاء العالم، ويتميز بأحداثه المشوّقة.

ويتميز الفيلم بالحركة المذهلة لكاميرا كبير المصّورين تاك فوجيموتو والنهاية غير المتوقعة لأحداثه، والسياق الدرامي الفريد. وفيلم ((الحاسة السادسة)) من بطولة النجم بروس ويليس، الذي دور طبيب نفساني، والنجم هالي جويل أوزمنت بدور طفلٍ مضطرب نفسياً، وقد حصد هذا الفيلم 6 ترشيحات لـ ((جائزة أوسكار)) وحضر في قاعة المشاهير للأفلام التي تتناول الظواهر الخارقة للطبيعة.

ترقب وإثارة

كما يعرض فيلم التشويق الفرنسي ((جرائم قتل في مقصورة النوم)) للمخرج العالمي كوستا غافراس، في سينما عقيل من 3 حتى 14 سبتمبر المقبل، ويتميز بقدرته على إثارة القلق في نفوس المشاهدين، مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة وتزايد الأسئلة والشكوك. يشكل هذا الفيلم أحد أبرز نماذج السينما الفرنسية في عالم الغموض والتشويق، ولقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في ((مهرجان كان السينمائي)) للعام 1965.

استكشاف الذكريات

ويحط الفيلم الفرنسي الدرامي ((أشياء الحياة)) الصادر في العام 1970 رحاله في سينما عقيل من 3 حتى 14 سبتمبر المقبل، ويتميز بأبعاده العميقة في استكشاف الذكريات والعواطف الإنسانية بأسلوب سلس، ويرسم صورة مؤثرة للحظات الحياة العابرة وما تتركه من آثار دائمة.

وقد أجمع النقاد العالميون على اعتبار هذا الفيلم الكلاسيكي للمخرج كلود سوتيه ذا أبعاد فنية تستحق التقدير بجدارة، كما حصل على الجائزة الكبرى من لجنة التحكيم في ((مهرجان كان السينمائي)) للعام 1970، وجرى تصنيفه كنموذج للسينما الفرنسية الراقية والطليعية في تلك الفترة.

انتقام وأخلاق

قصة مؤثرة ومشوقة تدور حول الانتقام يسردها فيلم ((الفتى العجوز)) الذي يعرض ضمن مهرجان ((صيف الكلاسيكيات))، من 4 حتى 20 سبتمبر المقبل، حيث يتناول هذا الفيلم الكلاسيكي مسائل الانتقام والأخلاق والعواقب الحتمية المترتبة على أفعالنا السابقة، والفيلم بتوقيع المخرج الكوري بارك تشان ووك المعروف بأفكاره السابقة لعصرها.

نال هذا الفيلم إعجاب النقّاد والجمهور على حدٍّ سواء في جميع أنحاء العالم، وحصل على الجائزة الكبرى في ((مهرجان كان السينمائي)) و((جائزة السينما الشابة)) في العام 2004.