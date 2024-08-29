الأساطير الصينية تعيد إحياء جهاز «بلاي ستيشن 5»

أصبحت الأساطير الصينية القديمة، فجأة، محور الحديث بين عشاق الألعاب الإلكترونية في أرجاء المعمورة. فها هي لعبة مستوحاة من رواية ((رحلة إلى الغرب)) الخالدة، إحدى درر الأدب الصيني الكلاسيكي الأربع، تحطم الأرقام القياسية وتحقق قفزة غير متوقعة بمبيعات جهاز سوني بلاي ستيشن 5.

وابتداءً من يوم الاثنين المقبل، سترفع شركة سوني سعر جهاز بلاي ستيشن 5 بنحو 19 % ليصل إلى قرابة 550 دولاراً في اليابان. كما ستقوم الشركة برفع أسعار الملحقات، بما في ذلك جهاز التحكم اللاسلكي وسماعات الرأس اللاسلكية.

وفي الظروف العادية، لم تكن هذه الزيادة في سعر جهاز بلاي ستيشن 5 لتلقى ترحيباً من اللاعبين؛ نظراً لأنه مضى على وجوده قرابة 4 سنوات، وعادة ما تكون دورة حياة جهاز الألعاب نحو 5 سنوات.وكانت مبيعات جهاز بلاي ستيشن 5 بدأت تظهر علامات تباطؤ خلال السنة المالية 2023، حيث أخفقت المبيعات بفارق ضئيل في تحقيق الأهداف التي حددتها سوني البالغة 21 مليون وحدة. وكان هذا الهدف نفسه قد تم تعديله من تقدير سابق قدره 25 مليون وحدة.

ويعتبر توقيت سوني مناسباً إلى حد كبير، مع ارتفاع الأجور في اليابان، وزيادة متوسط الأجور الأساسية للعمال بأسرع وتيرة له خلال أكثر من 3 عقود في وقت سابق من هذا العام. علاوة على ذلك، عزز إطلاق الألعاب الجديدة، مثل لعبة إطلاق النيران ((هيل دايفرز 2)) هذا العام، الطلب على جهاز بلاي ستيشن 5، ما جعله أكثر أجهزة الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو.

وفي الصين، يمكن للعبة ((الأسطورة السوداء: ووكونغ))، وهي لعبة مستوحاة من الأساطير الصينية، التوقعات المتعلقة بجهاز بلاي ستيشن 5. وقد بلغت مبيعات اللعبة 10 ملايين نسخة خلال 3 أيام فقط من إطلاقها، ما يجعلها واحدة من أسرع الألعاب مبيعاً على الإطلاق.

ويعني ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات بلاي ستيشن 5 في الصين. وقد تضاعف حجم مبيعات الجهاز على منصة التسوق الخاصة بمجموعة التجارة الإلكترونية ((علي بابا)) خلال الأسبوع الذي سبق إصدار اللعبة.

ويعد ذلك إنجازاً لافتاً، ويرجع ذلك إلى أن الصين كانت تاريخياً سوقاً ضعيفة نسبياً فيما يتعلق بمبيعات أجهزة البلاي ستيشن. وتهيمن ألعاب الهاتف المحمول والحواسيب الشخصية على سوق الألعاب في البلاد، حيث لا يمثل اللاعبون على الأجهزة سوى حوالي 15 % من إجمالي اللاعبين في الصين.

وارتفعت أسهم شركة سوني، فيما بلغت مكاسبها نحو 18 % في العام الماضي. ويعكس ذلك النمو المتوقع لأعمالها في صناعة الألعاب. وبدأت سوق ألعاب الفيديو في الصين في التوسع، إذ ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 13 % لتصل إلى 43 مليار دولار العام الماضي. كما ارتفع عدد اللاعبين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 668 مليوناً، ما يترك المجال مفتوحاً أمام سوني للنمو داخل أكبر سوق للألعاب في العالم.