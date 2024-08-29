1.1 مليار مستخدم للإنترنت في الصين بنهاية النصف الأول

اقترب عدد مستخدمي الإنترنت في الصين من نحو 1.1 مليار مستخدم حتى يونيو الماضي، بزيادة 7.42 ملايين شخص عن نهاية عام 2023، بحسب تقرير حول ((تنمية الإنترنت في الصين)).وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني أن معدل انتشار الإنترنت في الصين وصل إلى 78 % بحلول نهاية يونيو الماضي.

وساعد نمو الاستهلاك الرقمي في تعزيز الطلب المحلي، خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين. وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء فإن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في البلاد خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 9.8 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 7.1 تريليون يوان (حوالي 995.7 مليار دولار).

وفقاً للتقرير استخدم أكثر من خمسة ملايين زائر وافد الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 400 % عن العام السابق.جاء ذلك بعد أن كثفت البلاد جهودها لمعالجة صعوبات الدفع، التي يواجهها بعض المسافرين الأجانب، الذين يعتمدون على البطاقات المصرفية أو النقد لإجراء المعاملات، في حين تسود في الصين عادات الدفع عبر الهاتف المحمول.