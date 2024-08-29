1.1 مليار مستخدم للإنترنت في الصين بنهاية النصف الأول

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب عدد مستخدمي الإنترنت في الصين من نحو 1.1 مليار مستخدم حتى يونيو الماضي، بزيادة 7.42 ملايين شخص عن نهاية عام 2023، بحسب تقرير حول ((تنمية الإنترنت في الصين)).وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني أن معدل انتشار الإنترنت في الصين وصل إلى 78 % بحلول نهاية يونيو الماضي.
وساعد نمو الاستهلاك الرقمي في تعزيز الطلب المحلي، خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين. وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء فإن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في البلاد خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 9.8 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 7.1 تريليون يوان (حوالي 995.7 مليار دولار).
وفقاً للتقرير استخدم أكثر من خمسة ملايين زائر وافد الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 400 % عن العام السابق.جاء ذلك بعد أن كثفت البلاد جهودها لمعالجة صعوبات الدفع، التي يواجهها بعض المسافرين الأجانب، الذين يعتمدون على البطاقات المصرفية أو النقد لإجراء المعاملات، في حين تسود في الصين عادات الدفع عبر الهاتف المحمول.
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