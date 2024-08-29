أَعذبُ الشِّعر أكذبه..! 2- 2

زعمَ قومٌ: ((أنَّ أعذبَ الشعر أصدقه))، وأجود الخيال أكثره اشتمالاً على الحقيقة. ولا يعنون بالصدق هنا مطابقة الواقع -كما يقول المناطقة- وإنما يريدون به صدق الترجمة عن الشعور، والإحساس الذي يهجس في القلب ويدور.

فأعذب الشعر في الواقع، هو الذي ينقل إليك ما يعتلج في نفس قائله، وما يتمثل في حسه وإدراكه لما حوله من الأشياء.

وعلى هذا، فإن قَدْرَ الشِّعر قدر ما يحمل من الصدق، وعلى قدره تكون عذوبته وحلاوته. والحق- بذاته- في غير حاجة للزيف والبهرج، وغنيٌّ عن هذا الطلاء المموه والزبرجد.

قال أديب العربية، مصطفى الرافعي: ((ولعلماء الأدب العربي كلمة، ما أراهم فهموها على حقها، ولا نفذوا إلى سرها، قالوا: ‌أعذب ‌الشعر أكذبه، يعنون: أن قِوام الشعر المبالغة والخيال، ولا ينفذون إلى ما وراء ذلك، وما وراءه إلا الحقيقة رائعة بصدقها وجلالها، وفلسفة ذلك: أن الطبيعة كلها كذب على الحواس الإنسانية، وأن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا، هي عمل شعري في الحقيقة، إذ تنقل الشيء على غير ما هو في نفسه، ليكون شيئاً في نفوسنا، فيؤثر بها أثره جمالاً وقبحاً وما بينهما،... فأعذب الشعر ما عمل في تجميل الطبيعة، كما تعمل الحواس الحية بسر الحياة)).

قال الأصمعي: أصدق ‌بيت قالته العرب، بيت أبي ذؤيب:

والنفس راغبة إذا رغبتها

وإذا ترد إلى قليل تقنع

وقول الحطيئة:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف بين الله والناس

وقالوا: قول النَّابِغَة:

وَلست بمستبقٍ أَخاً لَا تلمه

على شعث أَي الرِّجَال الْمُهَذّب

وقالوا: بل قَول امْرِئ الْقَيْس:

الله أنجح مَا طلبت بِهِ

وَالْبر خير حقيبة الرحل

وَقَالوا: بل قول لبيد:

أَلا كل شَيْء مَا خلا الله بَاطِل

وكل نعيمٍ لَا محَالة زائل

أما أنا فأرجح قول حسان:

وأحسن منك لم ترَ قَطُّ عيني

وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مُبرّأ من كل عيب

كأنك قد خلقت كما تشاء

اقرأ أيضاً:

أَعذبُ الشِّعر أكذبه..!1-2