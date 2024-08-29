ماذا أكل الناس قديماً!

لا شيء يسقط أو يُنسى أو يتلاشى من تلقاء ذاته، فالورق الذي كتبنا عليه رسائلنا وذكرياتنا ويومياتنا لا يُمحى إذا حفظناه جيداً، ولا يحترق ذاتياً إلا إذا أشعل عند درجة حرارة معينة، والحي الذي سكناه يوماً ثم انتقلنا منه لا يسقط من الذاكرة إلا إذا أسقطناه نحن وأهملناه، ولم نعد نتذكره أو نزوره نهائياً، ساعتها يصير شيئاً غير موجود أو غائباً عن البال، في الوقت الذي لا يزال ماثلاً على الأرض، الوجبات والأكلات التي كانت تعدها الجدات وتطهوها الأمهات، وتتناولها العائلة في زمن ما، لم تعد موجودة على موائد اليوم، لم يعد أحد يعرفها أو يتذكرها أو يطلبها، استُبدلت بأكلات المطاعم، وكتب الطبخ، ووصفات مواقع التواصل، فسقطت من الذاكرة ونسيناها!

الطعام جزء من الثقافة، وهو تجلٍّ حقيقي من تجليات الهوية أيضاً، إنه الجزء الذي يميز المجموعات البشرية في كل مكان، فلطعام الهنود وصفاته وروائحه وطعمه، وكذلك طعام اليابانيين والصينيين والإيرانيين...، يطبع الطعام حضوراً ثقافياً لأصحابه في الخريطة الثقافية الإنسانية على كوكب الأرض، وهو أمر بالغ الأهمية، فبعيداً عن كون الطعام سبباً لاستمرار حياة الكائن فإنه مقياس على تحضره وتطوره.

لقد تتبع الأنثروبولوجيون أول طعام وجد على كوكب الأرض، هل لكم أن تتخيلوا ذلك؟ وماذا اكتشفوا؟ إنها وجبة من الطحالب الخضراء والبكتيريا تناولها حيوان من الرخويات قبل أكثر من نصف مليار سنة، لا شيء يُنسى أو يسقط من محافظ الوجود، والطعام واحد من محافظ الذاكرة والحضارة أيضاً، كما أن العلماء يعتبرون أن تحضر الإنسان قد ترافق مع اكتشاف النار، وأن طهي الطعام للمرة الأولى قد نقل البشرية خطوة إلى الأمام في طريق التحضر والتمدن، لأنه قبل ذلك كان الإنسان يتناول أكله نيئاً!

هذه دعوة لإشعال الذاكرة، واستعادة تفاصيل المائدة والأطعمة التي كانت توضع في بيوتنا قديماً ويجلس حولها أفراد العائلة، تلك الأطعمة التي على بساطتها قد شكلت هوية وذاكرة ودرجة عالية من درجات تحضر المجتمع في تلك السنوات، بدليل أنها لم تسبب للناس التخمة أو السمنة أو الأمراض الخطيرة.