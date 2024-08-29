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المسرح الوطني.. المسرح الكبير

8/29/2024 7:32:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سعادة كبيرة غمرت الحضور وهم يتابعون احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي، وأما مبعث هذا الشعور الجميل فهو موقع الاحتفال، الذي يعني الكثير لمن سمع به أو كان يتابع الأنشطة والفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وهو مسرح أبوظبي الوطني، الذي يعتبر أكبر مسرح في المنطقة.

حيث افتتح عام 1981 ويعدّ مجمعاً متكاملاً لعرض المسرحيات والأفلام والمؤتمرات والمعارض، ولطالما شاهدنا عبر شاشات التلفزيون باني البلاد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يظهر في احتفالات الدولة باليوم الوطني والفعاليات المختلفة، وكذلك خلال حفلات تخريج طلبة جامعة الامارات التي كان يحرص على حضورها.

هذا الصرح الثقافي الكبير يعتبر معلماً وطنياً بتاريخه الطويل في احتضان أبرز الفعاليات والمعارض التي كانت تجسد مكانة الثقافة والفنون التي كانت ضمن أولويات القيادة الرشيدة، وأولتها منذ بدايات قيام الاتحاد رعاية كبرى وعناية عظمى باعتبار الثقافة شأناً مجتمعياً ومطلباً لابد منه.

ليبقى المسرح الوطني، البيت الكبير الذي احتضن إرثاً ثقافياً جميلاً لعقود، ويقف شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ ونهضة البلاد الثقافية، بل إن الفعل الثقافي والعلم والتعلم كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الإنسان منذ البدايات، ولم يقف تواضع الحال والمستوى المعيشي عائقاً.

ويبقى المسرح الوطني بتاريخه الأصيل أكثر من مجرد مكان وحدث بل جزء مهم من التاريخ لا بد من الحفاظ عليه بل وإعداده ليلعب أدواراً جديدة تتكامل بما يضاف إليه من تقنيات تتماشي وتلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة، ويصبح المسرح الوطني حاضناً جميلاً لأحداث وفعاليات دولية كبيرة.

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