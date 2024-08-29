أين مخرجات التعليم الفني والتقني؟

في ستينيات القرن الماضي كان لدينا في الإمارات للتعليم ((الفني، الصناعي، التجاري، والزراعي))، وقد التحق بهذه المدارس عدد من أبناء الدولة وأرسل البعض منهم لإكمال دراسته بالخارج. وبعضهم التحقوا بسوق العمل مساعدين فنيين في أكثر من موقع، وبرزوا في أداء ما أوكل إليهم من مهام وأعمال.

وعندما بدأت مرحلة الابتعاث للدراسة بالخارج توجهت مجموعة كبيرة من الطلاب خريجي المرحلة الثانوية للدراسة في كليات التجارة والزراعة والهندسة وفي المعاهد الفنية، ناهيك عن التخصصات العلمية والأدبية الأخرى.

وفي عام 1977 افتتحت الإمارات، وكانت الكليات المعنية بالتعليم الفني من أوائل الكليات بها، وتبعتها الجامعات الأخرى، جامعة زايد، جامعة الشارقة، جامعة عجمان، وكليات التقنية العليا، ثم جامعات أخرى خاصة وحكومية. واعتمدت المعاهد الفنية في تخصصات مختلفة. تبعتها مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ورغم تلك الجهود إلا أن المشاهد للوضع في بعض مؤسساتنا الحكومية الاتحادية منها والمحلية والقطاع الخاص يرى العجب العجاب من وجود مجموعات من الموظفين من غير المواطنين تتربع على كراسي الوظيفة بعد كل هذه العقود التي مرت منذ قيام الدولة، في حين لا تزال أعداد كثيرة من المواطنين بنين وبنات على قوائم الانتظار للحصول على فرص العمل التي تعينهم على الحياة وتؤهلهم لخدمة الوطن.

لقد اضطررت إلى مراجعة أحد البنوك الوطنية وعندما وصلت إلى موظف الاستقبال وكان من المواطنين عرضت عليه الأمر الذي جئت من أجله فطلب مني الانتظار ريثما يبلغ المسؤول صاحب الاختصاص في الموضوع الذي جئت من شأنه، دخل إلى قاعة عبر بوابة رقمية، وبقيت أنتظر في مدخل البنك الذي كان عبارة عن صالة صغيرة، انتظرت فترة، ثم سألت موظف الاستقبال ثانية فدخل إلى قاعة المكاتب ثم رجع خجلاً وقال: ((سيأتي)).

في هذا الوقت كنت أراقب الداخلين والخارجين عبر البوابات المؤدية إلى داخل البنك فأحصيت ما يزيد على ثلاثمائة شخص تقريباً بين ذكر وأنثى جميعهم لديهم بطاقات تخولهم الدخول عبر تلك البوابات كونهم من موظفي البنك، وللأسف ليس من بينهم أحد من المواطنين تدرك ذلك من ملابسهم وسحناتهم ولغاتهم. المهم أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة غير جنسية الإمارات.

تسعى الحكومة مشكورة جاهدة للعمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب الباحثين عن العمل عبر برنامج ((نافس))، وتقوم بالإسهام في تحمل الفروقات في قيمة الرواتب، وهو إجراء طيب. لكن المسؤولين عن التوظيف في القطاع الخاص من غير المواطنين، وبالتالي فإنهم يسعون إلى الاحتفاظ بالمتاح من الوظائف لبني جنسهم، وجنسيتهم بوضع العراقيل أمام المواطنين المتقدمين، حتى يصرفوا النظر عن تلك الوظائف.

لماذا لا يتم التنسيق بين الجهة الطالبة للموظفين والجهة الحكومية المناط بها تشغيل المواطنين، حسب احتياج كل جهة، وأن تتم المقابلات وفحص المتقدمين بحضور ممثل عن الجهة الرسمية المعنية، حتى يتم ضمان تنفيذ الهدف بما يحقق تطلعات الدولة، ونطمئن على مستقبل أبناء وبنات الوطن.