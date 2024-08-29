ابنة الإمارات والمستقبل المستدام

احتفلت دولة الإمارات بالأمس بـ((يوم المرأة الإماراتية))، وهي مناسبة وطنية تتجدد سنوياً من أجل التعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بـ((ابنة الإمارات))، والإنجازات التي حققتها، ومساهمتها المتميزة في النهضة التنموية المستدامة للدولة.

ورغم تعدد مظاهر هذا الاحتفال، فإن ما هو أهم من ذلك، هو حالة التطور المستمر التي يشهدها القاصي والداني في أوضاع المرأة الإماراتية، فمع كل يوم يمر تكسب ((ابنة الإمارات)) مساحات جديدة من التمكين في مجالات الحياة كافة، وتضيف إلى سجل إنجازاتها ونجاحاتها الكثير، وهو ما يجعلها هي نفسها في حالة من ((التطور المستدام)).

يشهد على ذلك الكثير من المؤشرات الدولية التي تظهر تقدم مكانة وموقع المرأة الإماراتية عاماً تلو الآخر، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024، مقارنة مع المرتبة الـ 18 عالمياً في تقرير العام 2020.

كما حققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة. كما يشهد على ذلك التنامي المستمر في مساهمات بنات الإمارات في كافة المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في إطار خططها لتعزيز ريادتها المستقبلية، والنجاحات التي حققتها في إدارة هذه المشروعات التي تمتد من العمل الحكومي إلى إدارة برامج الفضاء والطاقة النووية.

هذا النموذج الإماراتي الملهم في مجال تمكين المرأة يقف وراءه عامل رئيسي للنجاح والتميز وهو دعم القيادة الإماراتية الرشيدة، التي آمنت، وتؤمن، بقدرات ابنة الإمارات، وراهنت عليها بقوة، وعملت على تذليل كافة الصعاب والمعوقات التي يمكن أن تعرقل مساهمتها في العمل الوطني، فالمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أعلنها منذ البداية صراحة حينما قال، رحمه الله: ((أنا نصير المرأة في كل ما يضيمها))، وعلى النهج ذاته سارت قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، راسمة مسار مشاركة ابنة الإمارات في صناعة نهضة الإمارات حالياً ومستقبلاً.

وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن تميز النموذج الإماراتي في مجال تمكين المرأة من دون الحديث عن الدور المحوري والبالغ الأهمية الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في هذا المجال.

حيث يمكن وصف سموها، حفظها الله، بأنها مهندسة سياسة تمكين المرأة الإماراتية. فمنذ الأيام الأولى لقيام دولة الاتحاد، عملت سموها على توفير البيئة المناسبة لانطلاق ابنة الإمارات، فيما عكس تأسيس الاتحاد النسائي العام يوم 28 أغسطس 1975، برئاسة سموها، أي بعد سنوات قليلة من تأسيس الاتحاد، التزام سموها المبكر بتمكين المرأة، ولذا جاء اختيار هذا اليوم ليكون هو اليوم الوطني للمرأة للإماراتية.

وبطبيعة الحال، فإن سياسة ونهج تمكين المرأة لن يتوقف، ويؤكد ذلك استراتيجية تمكين المرأة للأعوام 2023 - 2031، التي أقرتها الدولة والتي تتمحور حول أهداف عدة، من أبرزها خلق أسرة مترابطة ومتماسكة، وإدماج المرأة في سوق العمل، وتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتعزيز مهاراتها المستقبلية، عبر ممكّنات عدة من أهمها: تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي.

كما يؤكد ذلك حرص القيادة الرشيدة على أن تكون ابنة الإمارات في قلب كل الخطط الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار أن المرأة شريك أساسي في صنع المستقبل المشرق الذي ننشده لبلدنا، وهو ما يجسد المعني الحقيقي لشعار الاحتفال بيوم المرأة لهذا العام وهو ((نتشارك للغد)).