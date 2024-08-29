إشراقات من كلمة رئيس الدولة للطلاب

خطاب أبوي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، بمناسبة بدئهم العام الدراسي الجديد، تتضمن رسائل وإشراقات، تنير لهم الطريق، ليحملوا راية التقدم والنهضة في غدهم المشرق، وتغرس في نفوسهم قيماً سامية وأهدافاً نبيلة، مؤكداً سموه بذلك دور في صناعة أجيال المستقبل القادرين على إحداث نقلات نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.

افتتح سموه رسالته بكلمات دافئة وعبارات أبوية حانية، مخاطباً إياهم بـ «أبنائي وبناتي الطلاب» و«عيالي»، وهي عبارات تكشف عن عمق العلاقة الأبوية التي تربطه بهم، فهو القائد الحكيم والأب الحنون الذي يحرص كل الحرص على أبناء شعبه والمقيمين على أرضه، ويهتم كل الاهتمام برعايتهم وتحفيزهم وإهداء النصائح الغالية الثمينة لهم، ليكون ذلك لهم نبراساً ينير طريقهم.

وبهذه المناسبة قدم سموه لهم التهنئة، وأسدى لهم نصيحة ثمينة، قائلاً لهم: «بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته، قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم»، وهي من أعظم النصائح والتوجيهات، أن يكون الإنسان قدوة ملهمة يقتدي به الآخرون في أهدافه وأقواله وأفعاله، يسعى لأنبل الأهداف، وينتقي أجمل العبارات، ويحرص على أميز سلوك، وخاصة مع من لهم عليه حق وفضل، ومن أعظمهم الوالدان والمعلمون، وقد قال الله تعالى:

{وبالوالدين إحساناً}، وأخبرنا الله سبحانه عن قصة موسى والخضر، وما في ذلك من اجتهاد المتعلم وتوقير المعلم، وفي الحديث النبوي الشريف: «ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه»، فالوالدان سبب لحصولك على الحياة، حياة البدن والجسد، والمعلم سبب لحصولك على حياة العقل بالعلم النافع والمعارف والمهارات، ففضلهما كبير، وحقهما عظيم.

ثم بين سموه مكانة الطلاب والطالبات، مؤكداً لهم بأنهم مستقبل هذا الوطن، وأن التعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا، حاضرها ومستقبلها، وفي ذلك تكريس لأهمية العلم وفضله وأثره العميم في بناء الحضارات والأمم، ودور الأبناء والبنات في الاستزادة منه، ليكونوا متسلحين بأهم مقومات التنمية والبناء، وهو العلم والمعرفة، وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم: {وقل رب زدني علماً}، فلم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ‌بطلب ‌الازدياد من شيء إلا من العلم، وذلك لشرفه وأهميته، وقال جل في علاه ممتناً على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: {وعلمك ما لم تكن تعلم}، وقال سبحانه: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، وقد نبه العلماء والحكماء والأدباء والشعراء على فضل العلم وأهميته، وحثوا أبناء مجتمعهم على أن ينهلوا من معينه الزلال، ليكونوا قدوات ملهمة مشرقة.

وفي هذا الإطار نوّه سموه على ما تميز به هذا العصر من التطور التكنولوجي وما وصل إليه من الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية هذه الأدوات في تطوير العملية التعليمية، وأن الأهم استخدامها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة.

وفي هذا تكريس لمبدأ مهم في بناء الأوطان وهو بناء الإنسان، الذي يتسلح بالمهارات والقدرات التي تعينه على نفع نفسه ووطنه، وأن ما سوى ذلك إنما هي أدوات ووسائل تحتاج إلى مسؤولية ووعي في استخدامها، وما أحوج البشرية اليوم إلى هذه الأخلاقيات المهمة في التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أخلاقيات واعية ومسؤولة وساعية لتحريك هذه الأدوات في مسار واحد لا غير مسار الفائدة والنفع.

كما أكد سموه على قضية مهمة لإنجاح العملية التعليمية، وهي التعاون المستمر بين الأسر والمدارس، وتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين، لأن ذلك يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح الأبناء، وهكذا يجد الطالب نفسه في بيئات مشجعة محفزة تمده بالطاقات الإيجابية وتتابعه وترعاه وتوجهه، ابتداء من بيته وانتهاء بمدرسته.

وختم سموه كلمته بنصيحة عظيمة لا غنى لأي فرد عنها، وبالأخص الطلاب والطالبات، وهي التمسك بالتربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا، سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.

إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة نبراس مضيء زاخر بالقيم والمبادئ الراقية، ينبغي على الطلاب والطالبات أن يضعوها في قلوبهم، ويجعلوها خارطة طريق لهم، وهم ينهلون من العلم في مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم، ليكونوا بحق بناة الغد وصناع المستقبل.