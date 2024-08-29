حرية مزيفة

عندما تكون هناك مصالح عليا لجهات معينة في دول متقدمة ومتحضرة ورافعة لشعارات الحرية وحق التعبير، تداس كل القواعد الأخلاقية والقانونية.

في أوروبا أمثلة صارخة، لا تحتاج إلى شرح طويل، يكفي أن نتفرج ونضحك، نضحك على أنفسنا أولاً، قبل أن نضحك عليهم، لأننا صدقناهم في يوم من الأيام، وحفظنا نظرياتهم، وتصورنا أن بلادهم تحترم حقوق مواطنيها، وتقدر حقوق زوارها، وتطبق ما صاغته دساتيرهم، وما تمخضت عنه قوانينهم، وتعاملنا معهم بمنطق النزاهة التي لا تشوبها شائبة، والصدق الذي لا ينحرف عنه صاحب الرأي أو منفذ القانون، وعندما اقتربنا كثيراً منهم وجدناهم نسخة مغلفة بشرائط براقة من الخارج، أما في الباطن فحدث ولا حرج!

وفي الولايات المتحدة، صاحبة تمثال شعلة الحرية، مزار الناس الذين انطلت عليهم تلك الأكاذيب، هم مع حق التعبير عندما يكون التعبير متماشياً مع مسارهم المرسوم، وقد كشفهم مؤسس ((فيسبوك))، زوكربيرغ الذي استدعي إلى الاستجواب النيابي في أيام ((كورونا))، ووجهت له تهم كثيرة، منها تسريب المعلومات الشخصية والمتاجرة بأسرار المشتركين في منصته، وأجبر على الاعتذار وتصحيح الأخطاء حسب قولهم.

وفرضت عليه غرامات، ومضت قرابة أربع سنوات حتى تجرأ قبل أيام وأفشى سراً مدفوناً أحدث ضجة في الأوساط الأمريكية، وتحدث عن الضغوط التي مارستها ضده إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، والمتعلقة بحذف محتويات معينة، مع فرض قيود على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا، وهذا يعني وباختصار أن يخضع لمطالبهم، وليس لمتطلبات حرية الرأي والتعبير عنه!

وفي فرنسا، وما أدراكم ما فرنسا، إنها ((أم القانون)) هكذا درسونا في الجامعة، حيث ينسبون كل قوانين العالم إلى القانون الفرنسي، وهو نفس القانون الذي اعتقل بناء عليه مؤسس منصة ((تليغرام))، وهو القانون الذي استخرجت منه 12 تهمة قد تسجنه 100 سنة، وكلها تهم ألصقت به لأنه رفض الخضوع لمطالب الدول القائدة دولياً للحريات، وأول تلك المطالب مشاركة أجهزة تلك الدول بالمعلومات الخاصة للمشتركين في منصته!