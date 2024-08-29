كيف نفهم مشروع إسرائيل؟

من الخطأ الفادح، اعتبار تصرفات وقرارات دولة مثل إسرائيل، قرارات مؤقتة أو آنية، أو عاطفية، أو من قبيل رد الفعل الاضطراري.

قرارات وسياسات الدولة العبرية، تنبع من رؤية ومنهج واستراتيجية قائمة على مشروع تاريخي.

هذا المشروع الاستراتيجي قد يذهب في اتجاه علماني، أو يذهب في اتجاه ديني توراتي.

وسواء كان الحكم من ((العمل)) أو ((الليكود))، أو ائتلاف من أي نوع كان، فإن هناك خمسة ثوابت لا تتغير أبداً، وهي:

1. أمن الدولة العبرية خط أحمر وهدف مقدس.

2. العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب عضوية وأساسية، ولا غنى عنها.

3. استخدام كل أدوات اللوبي اليهودي الصهيوني في الدعم الكامل للدولة العبرية.

4. أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، هي أرض عبرانية، أمس واليوم وغداً.

5. الاستيطان هو حق مكتسب، ولا يعتبر احتلالاً، لأن المستوطنين هم أصحاب الأرض العبرية تاريخياً، لذلك فهم – وفق هذا الفهم – يعيدون للشعب اليهودي ما سلب منه تاريخياً.

بن غوريون، ليفي اشكول، بيغن، رابين، إسحق شامير، شارون، باراك، أولمرت، لبيد، نتنياهو، كلهم تنويعات على لحن واحد أساسي، لا يتغير إلا في درجات الصعود والهبوط.

هذا الفهم الدقيق للعقلية التي تدير المستوى السياسي في إسرائيل، هو الفهم الصحيح لإدارة الأزمة مع من يحكم في تل أبيب.

بيبي نتنياهو – ببساطة – هو النسخة الكاشفة الواضحة للمشروع التاريخي للدولة العبرية.

العقل الواقعي الذي لا يخدع نفسه، يجب أن يفهم ذلك جداً.