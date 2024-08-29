«سوق أبوظبي العالمي» يعزز جهوده لدعم وتمكين الشباب الإماراتي

أكد سوق أبوظبي العالمي التزامه بدعم وتمكين الشباب الإماراتي في القطاع المالي، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل، من خلال برامج ومبادرات تعليمية متخصصة.

وأكد السوق في بيان صحفي أمس أن هذه المبادرات تسهم بدور أساس في مساعدة الشباب، على اكتساب الخبرات والمعرفة العملية، باعتبارها عنصرا مهما لتنمية مساراتهم المهنية المستقبلية. وأوضح أنه من خلال تعزيز ثقافتهم المالية وتنمية مهاراتهم القيادية، تسهم البرامج التدريبية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي في إثّراء مشهد القطاع المالي، والإعداد المبكر للشباب لتولي مواقعهم القيادية في المستقبل.

وأشار في هذا الصدد إلى اختتام النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي أمس والتي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبرعاية أدنوك للتجارة العالمية وتضمن مجموعة تفاعلية من الجلسات الحوارية وورش العمل المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية وشملت مجالات رئيسة، من بينها، الثقافة المالية والتمويل المستدام ومستقبل ريادة الأعمال، ومهارات العرض والتحدث أمام الجمهور.

واستكمل البرنامج البناء على ما حققته الدورتان السابقتان بعدما استقبل هذا العام أكثر من 100 طالب، ليواصل تقديم فرص قيّمة للشباب لاكتساب خبرات معرفية وعملية مبكرة في القطاع المالي وتطوير المهارات الأساسية لمساراتهم المهنية مستقبلا.

وزار الطلبة المشاركون مقر Hub71 حيث اطّلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في المنظومة الشاملة للتقنيات ومساهماتها الحيوية في تعزيز هذا المجال، إضافة إلى استكشاف مختلف الاتجاهات والتطورات الرئيسة في قطاع التمويل من خلال جلسة معلوماتية حول أسبوع أبوظبي المالي.

وقال جاسم المرزوقي، رئيس إدارة أول، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز البحوث: ((يعد هذا البرنامج شهادة على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين الشباب الإماراتي عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل)). وأكد التزام سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته بوضع أسس مستقبل مالي أكثر إشراقا للأجيال القادمة وقال: ((ننظر إلى هذا البرنامج باعتباره خطوة مهمة في هذا الاتجا)).

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