«تريندز» يشارك في حلقة نقاشية بالرياض حول مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدعوة من وزارة الاقتصاد في الدولة شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الحلقة النقاشية الثامنة، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس الجاري، وتهدف إلى استشراف مستقبل التكامل الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.
وقدم سلطان الربيعي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث في مركز ((تريندز))، وحمد الحوسني، الباحث الرئيسي في المركز، ورقة عمل مشتركة بعنوان ((دور المراكز البحثية في توظيف أدوات استشراف المستقبل)). سلطت الورقة الضوء على أهمية استشراف المستقبل في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وأكدت الدور المحوري للمراكز البحثية في هذا المجال.
وأشار الباحثان إلى أن المراكز البحثية تسهم بشكل فعال في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير أدوات وتقنيات مبتكرة لاستشراف المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، كما أكدا أهمية هذه المراكز في تقديم رؤى استباقية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
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