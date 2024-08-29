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«تريندز» يشارك في حلقة نقاشية بالرياض حول مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي

8/29/2024 7:32:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدعوة من وزارة الاقتصاد في الدولة شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الحلقة النقاشية الثامنة، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس الجاري، وتهدف إلى استشراف مستقبل التكامل الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.

وقدم سلطان الربيعي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث في مركز ((تريندز))، وحمد الحوسني، الباحث الرئيسي في المركز، ورقة عمل مشتركة بعنوان ((دور المراكز البحثية في توظيف أدوات استشراف المستقبل)). سلطت الورقة الضوء على أهمية استشراف المستقبل في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وأكدت الدور المحوري للمراكز البحثية في هذا المجال.

وأشار الباحثان إلى أن المراكز البحثية تسهم بشكل فعال في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير أدوات وتقنيات مبتكرة لاستشراف المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، كما أكدا أهمية هذه المراكز في تقديم رؤى استباقية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

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