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«مالية عجمان» تستعرض إنجازاتها في التدريب وتطوير رأس المال البشري

8/29/2024 7:32:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجزت دائرة المالية في عجمان 1115 ساعة تدريبية في مجالات تطويرية متنوعة خلال النصف الأول من عام 2024، استهدفت موظفي دائرة المالية وطلاب الجامعات والتعليم الثانوي في الإمارة. وضمن خطتها الاستراتيجية المعنية بتطوير المهارات والمواهب المستقبلية، نفّذت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، 15 برنامجاً تدريبياً للتأهيل والتطوير المهني.

وقال مروان آل علي مدير الدائرة: ((نؤمن بأن كفاءة العنصر البشري هي جوهر تحقيق الإبداع والتميُّز، وأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وفي ظل التغير السريع والمستمر لطبيعة العمل عالمياً، نلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية الشابة، عبر تطوير خطط تدريبية متكاملة، من شأنها إكسابها المهارات التي تؤهلها لمواجهة متطلبات المستقبل، وتشجيع التطوير والابتكار والتعلّم المستمر)).

وقال وليد الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، إن نسبة تطبيق خطط تطوير المواهب التي نفّذتها الدائرة وفق الاحتياجات التدريبية المستقبلية، وصلت إلى 100 % خلال النصف الأول، وبلغت نسبة الموظفين المتدربين من الفئة الإشرافية إلى 85 %، وفي الفئة التخصّصية والتنفيذية 63 %.

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