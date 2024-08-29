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«إي آند إنتربرايز» تستكمل الاستحواذ على «جلاس هاوس» التركية

8/29/2024 7:32:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((إي آند إنتربرايز))، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة ((إي آند))، استكمال عملية الاستحواذ على نسبة 100 % من أسهم ((جلاس هاوس))، الشركة التركية للخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار أمريكي (220 مليون درهم).

ويأتي هذا الاستحواذ، الذي أعلن عنه في يونيو الفائت، ليعزز إمكانات ((إي آند إنتربرايز)) في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المدارة، مما يدعم إضافة إمكانات جديدة في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، كما يسهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بفضل المعرفة الكبيرة، التي تتمتع بها شركة ((جلاس هاوس)) وتفوقها في هذا المجال.

ويمثل الاستحواذ إنجازاً مهماً في استراتيجية ((إي آند إنتربرايز)) لتوسيع انتشارها الدولي، بعد دخولها الناجح إلى السوق السعودية في العام 2019، والسوق المصرية في العام 2023، والآن إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا، ويؤدي هذا الاستحواذ أيضاً إلى توسع نطاق عمليات مجموعة ((إي آند)) التشغيلية لتشمل 34 سوقاً.

تتمتع ((جلاس هاوس))، في ظل انضمامها إلى شركة ((إي آند إنتربرايز))، بمكانة جيدة تتيح لها النمو، مع التركيز بشكل استراتيجي على مضاعفة قدرات ((إي آند إنتربرايز)) في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وباعتبارها شركة تابعة لـ((إي آند إنتربرايز)) ستحتفظ ((جلاس هاوس)) بهويتها التجارية، وتستمر في العمل كشركة مستقلة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة ((إي آند إنتربرايز)): ((نرحب بانضمام ((جلاس هاوس)) إلى ((إي آند إنتربرايز))، فيما نواصل سعينا للارتقاء بخدماتنا من خلال تعزيز إمكاناتنا، ومضاعفة خبراتنا في مختلف القطاعات، والتوسع إلى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً)). وتأسست ((جلاس هاوس)) في 2004، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة.

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