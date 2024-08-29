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الذهب يلمع من جديد ويلامس 2520 دولاراً

8/29/2024 7:32:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2516.63 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله المعدن الأصفر في 20 أغسطس وبلغ 2531.60 دولاراً.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2550 دولاراً.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 29.48 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 % إلى 940.85 دولاراً. وسجل البلاديوم 946.16 دولاراً.

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