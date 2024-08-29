3 % نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تسارع وتيرة النمو إلى 3 %. وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 2.8 %، وذلك ارتفاعاً من 1.4 % المسجلة في الربع الأول من العام.

ويرجع النمو إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالمكاسب في الإنفاق والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار الثابت غير السكني، على الرغم من ارتفاع الواردات، التي تأثرت سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر تقرير منفصل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ232 ألف طلب. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع. (نيويورك - وكالات)

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