مزاد صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم يتلقى عطاءات بـ 6.3 مليارات

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية ((T-Sukuk)) المقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أغسطس 2024.

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين استحقاق مايو 2026 ومايو 2027، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق.

والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.04 % للشريحة المستحقة في مايو 2026 و3.88 % للشريحة المستحقة في مايو 2027، وذلك بفارق 0 إلى 9 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

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