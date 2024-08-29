النفط يستقر وسط مخاوف إمدادات ليبيا وانخفاض المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط، أمس، بعد جلستين من الخسائر، مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات الليبية إلى بؤرة الاهتمام، في مقابل انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، أدى إلى إضعاف توقعات الطلب.

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.09 % ، إلى 78.58 دولاراً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً، أو 0.2 %، إلى 74.51 دولاراً.

وهبط الخامان بما يزيد على 1 % أول من أمس، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية 846 ألف برميل، إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، بسحب 2.3 مليون برميل. وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كان لها أثر إيجابي في السوق.

وأوضحت بريانكا ساشديفا المحللة الكبيرة للسوق في فيليب نوفا، أن مشاكل الإمداد التي تواجهها ليبيا، وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة، ستبقي على التوتر في أسواق النفط، ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.

وتوقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج، وسط تنافس للسيطرة على المصرف المركزي. وقدرت إحدى شركات الاستشارات أن تعطل الإنتاج سيطال نحو مليون برميل يومياً، لعدة أسابيع. وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو 1.18 مليون برميل يومياً.

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