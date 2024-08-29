ازدهار عقارات دبي يستقطب الأثرياء من تركيا ومصر

تستقطب سوق دبي المزدهرة، تدفقاً من المشترين الأثرياء من تركيا ومصر، لتواصل بذلك السوق توسيع القاعدة الكبيرة للمشترين الدوليين فيها.وتصدر المشترون الهنود والبريطانيون والأوروبيون بشكل تقليدي، سوق العقارات في دبي، لكن نطاق الجذب يتسع كثيراً مع مواصلة اجتذاب المزيد من الجنسيات من شتى أنحاء العالم، في مؤشر آخر على استمرار قوة الأداء بسوق العقارات في الإمارة.

وقال محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري، التي تقوم ببناء ما سيكون أطول برج سكني في العالم، في مقابلة مع ((بلومبرغ))، أمس، إن شركة بن غاطي العقارية تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في جميع أنحاء المدينة خلال العامين المقبلين.

وهذا إضافة إلى 9000 منزل تبنيها بالفعل.وقال بن غاطي إن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20 % في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات بن غاطي.

وارتفعت أسعار المساكن في دبي بنسبة 24 % في العام حتى يونيو، وارتفعت الإيجارات بنسبة 19 %، وذلك وفقاً لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور للاستشارات العقارية. ومنذ عام 2020، ارتفعت قيم العقارات الآن بأكثر من 60 %. وقال براثيوشا جورابو رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في الشركة: ((لا تزال الأسعار ترتفع، ولكن بشكل معتدل.

هناك قدر كبير من العرض قادم خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما سيساعد على اعتدال الأسعار والإيجارات)). ويساعد تدفق المستأجرين الجدد في تعزيز أسعار الإيجار. وارتفع عدد تسجيلات إيجارات المنازل في العام حتى مايو بنسبة 5.9 %، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية. وفي حين استقرت معاملات العقارات الجاهزة، لا تزال مبيعات المنازل قبل البناء قوية.

ووفقاً لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور، ارتفعت الصفقات في سوق الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 61 % عن العام السابق. وللاستفادة من هذا الطلب، دخلت بن غاطي جولة شراء، حيث اشترت أراضي في نخلة جميرا، إلى جانب العديد من قطع الأراضي في الخليج التجاري. كما أنها تركز على الفئة العليا من سوق دبي، حيث تم تداول أكثر من 300 منزل بقيمة 5.4 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني.

شراكات

وإلى جانب الشراكة مع شركة المجوهرات جاكوب آند كو في برج يبلغ ارتفاعه 500 متر (1640 قدماً)، والذي سيحطم الرقم القياسي للمباني السكنية لبرج سنترال بارك في نيويورك، أعلنت بن غاطي عن برج يحمل علامة مرسيدس، حيث ستصل تكلفة الشقة إلى 10 ملايين دولار، وهناك كذلك شراكة مع بوغاتي في مشروع سيشمل مصاعد خاصة لنقل السيارات إلى وحدات البنتهاوس.

وقال بن غاطي ((نبيع بشكل جيد وبأسعار جيدة)). وقبل شهرين، بدأت شركته مبيعات 1850 شقة في منطقة مجمع دبي للعلوم. وقال إن 80 % من المنازل تم بيعها بالفعل، بسعر يبلغ نحو 1900 درهم للقدم المربعة (517 دولاراً للقدم المربعة).

وقال بن غاطي إن ذلك يرجع إلى أن المدينة تظل صفقة جيدة للمستثمرين، حيث يبلغ متوسط سعر القدم المربعة في دبي، ثلث السعر في لندن، ونحو نصف متوسط السعر في لوس أنجليس.

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