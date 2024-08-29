عقارات دبي تستقطب أثرياء من تركيا ومصر

نجح السوق العقاري بدبي في استقطاب مشترين من أسواق جديدة، فبعد أن كان غالبيتهم من الهنود والبريطانيين والأوروبيين، انضم أثرياء من تركيا ومصر إلى قائمة المشترين في سوق دبي العقاري. ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) عن محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة ((بن غاطي)) العقارية قوله في مقابلة:

يريد العديد من مستثمرينا وضع بعض ثرواتهم خارج بلدانهم بعد أن شاهدوا المكاسب التي تحققت في سوق دبي العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20 % في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات ((بن غاطي)) .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في جميع أنحاء دبي خلال العامين المقبلين. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشترين في السوق العقاري بدبي كانوا من الهنود والبريطانيين والأوروبيين والروس. ويعد اتساع قاعدة المشترين الدوليين مؤشراً على أن سوق العقارات في الإمارة أكثر استقراراً.

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