عقارات دبي تستقطب أثرياء من تركيا ومصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح السوق العقاري بدبي في استقطاب مشترين من أسواق جديدة، فبعد أن كان غالبيتهم من الهنود والبريطانيين والأوروبيين، انضم أثرياء من تركيا ومصر إلى قائمة المشترين في سوق دبي العقاري. ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) عن محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة ((بن غاطي)) العقارية قوله في مقابلة:
يريد العديد من مستثمرينا وضع بعض ثرواتهم خارج بلدانهم بعد أن شاهدوا المكاسب التي تحققت في سوق دبي العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة شهدت زيادة بنسبة 20 % في عدد المشترين الأتراك والمصريين عن العام الماضي، ما يجعلهم بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات ((بن غاطي)) .
وأشار إلى أن الشركة تخطط لبناء نحو 12 ألف منزل في جميع أنحاء دبي خلال العامين المقبلين. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المشترين في السوق العقاري بدبي كانوا من الهنود والبريطانيين والأوروبيين والروس. ويعد اتساع قاعدة المشترين الدوليين مؤشراً على أن سوق العقارات في الإمارة أكثر استقراراً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN29082024000110011019ID1108617750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.