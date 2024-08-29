أسهم الصناعة ترفع سوق دبي بمكاسب 1.8 مليار درهم

عاود سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.23% أو ما يعادل 10 نقاط، مسجلاً مستوى 4334.26 نقطة، ليربح السوق نحو 1.8 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم قطاع الصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 726.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم ((سالك)) ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 5.2 % ليغلق عند 3.65 دراهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 64.3 مليون درهم.

وذلك بعدما أعلنت الشركة التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري ومنطقة الصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.

كما ارتفع سهم ((إعمار العقارية)) بسيولة 64 مليون درهم ليغلق مرتفعا 0.36 % عند 8.46 دراهم.وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال بنسبة 3.1 %، وبنك السلام البحرين بنسبة 1.95 %، وتعاونية الاتحاد بنسبة 1.7 %، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9232.56 نقطة، منخفضاً 0.61 % في جلسة أمس.وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 176.5 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 71 مليون درهم، ثم ((أدنوك للحفر)) بسيولة 66 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 7.8 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.4 %، وأريد بنسبة 4.36 %، وفيرتيغلوب بنسبة 2.36 %.اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 910.9 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و306 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 356.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29 ألف صفقة.

المؤشرات الخليجية

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية ارتفاعاً جماعياً في جلسة أمس باستثناء أبوظبي والبحرين، بدعم من توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن التوترات الجيوسياسية المتنامية أثرت على المعنويات.وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة

0.23 % ليغلق عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار ريال. وشهدت الجلسة تنفيذ إم إس سي آي، تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلنة يوم 13 أغسطس الجاري. وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.95 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 75 مليون سهم، وبقيمة 2.1 مليار ريال.

وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً بنسبة 2 % عند 88.10 ريالاً. وزاد المؤشر القطري 0.7 % ، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.2 % كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.03 % ومسقط 0.55 %. فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.03 %.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 % بدعم من ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.9 % .وفي الوقت نفسه، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة خلال الفترة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.

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