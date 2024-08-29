44.4 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة في دبي

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصات الدول الخليجية في النصف الأول من عام 2024 بنحو 0.1 % إلى 116.9 مليار دولار، مقابل 116.8 مليار دولار بالفترة نفسها من عام 2023، وفق تقرير ((كامكو إنفست)).

وذكر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في دبي شهدت أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 20 % خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 12.1 مليار دولار (44.44 مليار درهم) مقابل 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في النصف الأول من العام 2023.

كذلك سجلت شركات دبي أعلى معدل نمو سنوي في الأرباح بنسبة 30 % لتصل أرباحها إلى 6.7 مليارات دولار (24.6 مليار درهم) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 5.1 مليارات دولار (18.7 مليار درهم) في الربع الثاني من العام 2023، ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية لأداء قطاع البنوك والسلع الرأسمالية والاتصالات، حيث شكلت القطاعات الثلاثة ما نسبته 83.1 % من إجمالي أرباح السوق الربع الثاني 2024.

أداء البنوك

ووفق التقرير ارتفع صافي ربح قطاع البنوك بدبي بنسبة 12 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى 3.3 مليارات دولار (12.1 مليار درهم)، مقابل 2.9 مليار دولار (10.6 مليارات درهم) في الربع الثاني من العام 2023، في حيت ارتفعت أرباح القطاع عن فترة النصف الأول من العام 2024 بنسبة 13.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2023.

ويعزى ارتفاع أرباح القطاع بصفة رئيسية إلى تحقيق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 13.8 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) في النصف الأول من العام 2024 بدعم من نمو الأرباح بنسبة 13.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك أسهم في تعزيز ربح القطاع تسجيل مصرف الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، إذ بلغت 1.7 مليار درهم (123 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2024.

السلع الرأسمالية

وقفزت أرباح قطاع السلع الرأسمالية بدبي بنحو 11 ضعفاً في الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) مقابل 101.5 مليون دولار (372.5 مليون درهم) في الربع الثاني من العام 2023.

وتعزى هذه القفزة التي شهدتها صافي أرباح القطاع إلى الأرباح التي أعلنت عنها شركة دريك آند سكل، التي أعلنت عن تسجيل صافي ربح قدره مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 11.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، وأعلنت الشركة عن أول أرباح إيجابية لها، منذ أكثر من ستة أعوام بعد إعادة هيكلة ديونها.

أبوظبي

وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 4.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 8.3 مليارات دولار (30.4 مليار درهم) مقابل 7.9 مليارات دولار (28.99 مليار درهم) في الربع الثاني من 2023.

وحققت الشركات المدرجة في أبوظبي حوالي 16.2 مليار دولار صافي ربح في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 16.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.

ونمت أرباح البنوك المدرجة في سوق أبوظبي إلى 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية من حيث أعلى صافي ربح مسجل بنمو بنسبة 20.7 % إلى 2.2 مليار دولار.

وكان قطاعا النقل والاتصالات من بين القطاعات الرئيسية الأخرى، التي سجلت نمواً في أرباحها على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024، مما أسهم في تعزيز النمو الإجمالي لأرباح البورصة خلال هذه الفترة.

وجاء بنك أبوظبي الأول في الصدارة مسجلاً أكبر صافي ربح في الربع الثاني من العام 2024 بعد تسجيله نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل ربح البنك إلى 1.14 مليار دولار مقابل 1.12 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023. ومن حيث الأداء على أساس نصف السنوي ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.3 % ليصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.

وبالانتقال إلى قطاع الطاقة نلحظ ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 20.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن سجلت جميع الشركات المدرجة ضمن القطاع نمواً في الأرباح. بالإضافة إلى ذلك تحسن إجمالي صافي ربح قطاع الطاقة في النصف الأول من العام 2024 بنسبة

1.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 4.23 مليارات دولار مقابل 4.15 مليارات دولار. ويعزى الأداء القوي للقطاع بصفة رئيسية إلى تزايد أرباح شركة أدنوك للغاز، التي أعلنت عن تسجيل أرباح صافية 1.2 مليار دولار في الربع الثاني مقابل 983.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.

في ذات الوقت ارتفع صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الربع الثاني 17.6 % على أساس سنوي، إلى 634.6 مليون دولار مقابل 539.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، في حين قفز صافي ربح شركة أدنوك للحفر 29.6 % على أساس سنوي إلى 295.0 مليون دولار.

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