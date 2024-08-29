وزيرة الشباب تبحث مع نظيرها المغربي التعاون الشبابي المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اجتماعًا مع محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، الذي يقام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بتميز العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة شؤون الشباب على بناء علاقات شبابية قوية ومتينة مع نظيرتها في المملكة المغربية الشقيقة والعمل على تأطير هذا التعاون بشكل تكاملي بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الشبابي في كلا البلدين.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة شؤون الشباب مع وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي، والاستفادة من التجارب والبرامج الناجحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الشبابية بما يسهم في تقوية علاقات شباب البلدين.
من جانبه، ثمّن وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة الجهود المتميزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية، مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون الشبابي بين البلدين الشقيقين وإطلاق مبادرات شبابية مشتركة.
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