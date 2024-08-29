وزيرة الشباب تبحث مع نظيرها المغربي التعاون الشبابي المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬شبابية‭ ‬قوية‭ ‬ومتينة‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والبرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬الشبابية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬علاقات‭ ‬شباب‭ ‬البلدين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رعاية‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬الشبابي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬شبابية‭ ‬مشتركة‭.‬

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