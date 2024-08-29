الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم تشارك كخبير في تقييم التجارب التعليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الدكتورة سماح محمد العجاوي الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم بوزارة التربية والتعليم كخبير في تقييم التجارب التعليمية وذلك في المنتدى الذي نظمه المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وجاءت المشاركة عبر الاتصال المرئي عن بعد في جلسة تطبيقية، هدفت إلى تقويم مجموعة من التجارب التعليمية والممارسات الخاصة بها.
وتعكس هذه المشاركة التعاون المثمر بين المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، كما تؤكد الخبرات التربوية التي تمتلكها الوزارة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال السياسات التربوية والتقويم، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
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