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الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم تشارك كخبير في تقييم التجارب التعليمية

8/29/2024 7:27:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سماح‭ ‬محمد‭ ‬العجاوي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كخبير‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬التجارب‭ ‬التعليمية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وجاءت‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تطبيقية،‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تقويم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬التعليمية‭ ‬والممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬الخبرات‭ ‬التربوية‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسات‭ ‬التربوية‭ ‬والتقويم،‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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