Friday, 30 August 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءالمدارس الحكومية تنظم أياما تعريفية لأولياء الأمور

8/29/2024 7:27:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬فإن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه،‭ ‬بحيث‭ ‬تستضيف‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬الموافقين‭ ‬لتاريخ‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستعلن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية،‭ ‬والتي‭ ‬ستتضمن‭ ‬استقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الشروحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬محطات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالمدارس‭ ‬وأنظمتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استلام‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬طالب،‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬محتويات‭ ‬مفيدة‭ ‬ومعلومات‭ ‬مهمة‭ ‬وقسائم‭ ‬مشتريات‭ ‬وعروض‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعانة‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بمتطلبات‭ ‬اللوازم‭ ‬المدرسية‭.‬

وعبّر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬

كلمات دالة

MENAFN29082024000055011008ID1108617714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث