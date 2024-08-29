تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءالمدارس الحكومية تنظم أياما تعريفية لأولياء الأمور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإقامة يوم تعريفي في جميع المدارس الحكومية لأولياء الأمور، فإن وزارة التربية والتعليم قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين لتاريخ 2 و3 سبتمبر المقبل.
وبيّن الوزير أن الوزارة ستعلن التفاصيل الخاصة بتنفيذ الأيام التعريفية، والتي ستتضمن استقبال أولياء الأمور، من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية، وتقديم الشروحات اللازمة لهم عن أهم محطات العام الدراسي، والتعريف بالمدارس وأنظمتها، بالإضافة إلى استلام الملف التعريفي الخاص بكل طالب، بما يتضمنه من محتويات مفيدة ومعلومات مهمة وقسائم مشتريات وعروض تسهم في إعانة أولياء الأمور على الوفاء بمتطلبات اللوازم المدرسية.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره للتعاون المستمر الذي يبديه أولياء الأمور مع المؤسسات التعليمية في سبيل نجاح العام الدراسي، كما أكد أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر.
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