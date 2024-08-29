تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراءالمدارس الحكومية تنظم أياما تعريفية لأولياء الأمور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستعلن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية،‭ ‬والتي‭ ‬ستتضمن‭ ‬استقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الشروحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬محطات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالمدارس‭ ‬وأنظمتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استلام‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬طالب،‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬محتويات‭ ‬مفيدة‭ ‬ومعلومات‭ ‬مهمة‭ ‬وقسائم‭ ‬مشتريات‭ ‬وعروض‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعانة‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بمتطلبات‭ ‬اللوازم‭ ‬المدرسية‭.‬

وعبّر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬

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