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هيومن رايتس ووتش تندد بـ((جرائم حرب)) طرفي النزاع في السودان

8/29/2024 7:27:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بورتسودان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نددت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬إعدامات‭ ‬عاجلة‭ ‬وتعذيب‭ ‬وتمثيل‭ ‬بالجثث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬المعارك‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬شهرا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والمقاتلين‭ ‬التابعين‭ ‬لها‭ ‬نفّذوا‭ ‬إعدامات‭ ‬موجزة‭ ‬ومارسوا‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬مع‭ ‬الأسرى‭ ‬ومثلوا‭ ‬بالجثث‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يأمرا‭ ‬سراً‭ ‬وعلناً‭ ‬بوقف‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ (..) ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬دولية‭ ‬تضم‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المستقلة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬السودان‭ ‬بالمنظمة،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬القوات‭ ‬المتحاربة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بأنها‭ ‬محصنة‭ ‬ضد‭ ‬العقاب‭ ‬لدرجة‭ ‬أنها‭ ‬صورت‭ ‬نفسها‭ ‬مرارًا‭ ‬وهي‭ ‬تعدم‭ ‬وتعذب‭ ‬وتحط‭ ‬من‭ ‬كرامة‭ ‬المعتقلين‭ ‬وتشوه‭ ‬الجثث‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬باعتبارها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنها،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬قادة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬20‭ ‬مقطعا‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬قامت‭ ‬بتحليلهم،‭ ‬أظهرت‭ ‬المشاهد‭ ‬‮«‬إعدامات‭ ‬جماعية،‭ ‬لما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬شخصًا‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬بعض‭ ‬الشرائط‭ ‬‮«‬تعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬معاملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬معتقلا‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديوهات‭ ‬المحملة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬المعتدون‭ ‬والضحايا‭ ‬يرتدون‭ ‬زيًّا‭ ‬عسكريًا،‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الضحايا‭ ‬ارتدوا‭ ‬ملابس‭ ‬مدنية‮»‬‭.‬

وتزامن‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬نائبة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬للمحاولات‭ ‬الأممية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬يشهد‭ ‬السودان‭ ‬حربا‭ ‬مستعرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتّضح‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬للنزاع،‭ ‬تفيد‭ ‬تقديرات‭ ‬بأنها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬150‭ ‬ألفا‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لبيرييلو‭.‬

ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبلاد،‭ ‬وخرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.‬

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