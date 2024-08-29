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حماس تتهم نتنياهو برفض دعوة أممية لهدنة مؤقتة تتيح التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

8/29/2024 7:27:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭/‬غزة‭ - (‬رويترز‭): ‬اتهمت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬برفض‭ ‬دعوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لوقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬للسماح‭ ‬ببدء‭ ‬حملة‭ ‬تطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اشتدت‭ ‬فيه‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬34‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وتجري‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استعدادات‭ ‬لتطعيم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬رضيعا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أصيب‭ ‬بفيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تُسجل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

وقالت‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬مديرة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬إن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تأمل‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬

ودعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

وأوضحت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭ ‬يدعى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أبو‭ ‬الجديان‭ ‬وسيكمل‭ ‬عامه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وقالت‭ ‬والدته‭ ‬نيفين‭ ‬أبو‭ ‬الجديان‭ ‬إنها‭ ‬تخشى‭ ‬على‭ ‬ابنها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخبرها‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬لمساعدته‭. ‬

وقالت‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬صُعقت‭ ‬أن‭ ‬ابني‭ ‬انصاب‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬وتسكير‭ ‬المعابر‭ ‬والعيشة‭ ‬هادي‭ ‬ومافيش‭ ‬علاج‭ ‬إلو‭.. ‬صدمة‭ ‬إن‭ ‬ابني‭ ‬ممكن‭ ‬يضل‭ ‬هيك‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هو‭ ‬طفلي‭ ‬الوحيد‭ ‬ومن‭ ‬حقه‭ ‬يتعالج‭ ‬ومن‭ ‬حقه‭ ‬يسافر‭ ‬ومن‭ ‬حقه‭ ‬يمارس‭ ‬المشي‭ ‬ويجري‭ ‬ويتحرك‭ ‬زي‭ ‬قبل‭.. ‬حرام‭ ‬يضله‭ ‬بالخيمة‭ ‬مرمي‭ ‬لا‭ ‬علاج‭ ‬ولا‭ ‬اهتمام‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بمدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تخشى‭ ‬أم‭ ‬إليان‭ ‬بكر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬شهرا‭ ‬معرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭. ‬

وتأمل‭ ‬أم‭ ‬إليان‭ ‬تطعيم‭ ‬طفلتها‭ ‬قريبا،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬التجول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعرضت‭ ‬لاستهداف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬متكرر‭. ‬

وقالت‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ما‭ ‬قدرت‭ ‬إني‭ ‬أروح‭ ‬أمشي‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬انقصف‭.. ‬أنا‭ ‬بحتاج‭ ‬لهدنة‭.. ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬أعطي‭ ‬بنتي‭ ‬هادي‭ ‬الإبرة‭ (‬التطعيم‭)‬‮»‬‭. ‬

ونفى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستعد‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬عامة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تقديم‭ ‬خطة‭ ‬أكثر‭ ‬محدودية‭. ‬

وذكر‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬هدن‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬لتوزيع‭ ‬لقاحات‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬ولكن‭ ‬مجرد‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬للسماح‭ ‬بحملة‭ ‬للتطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

ووصف‭ ‬بيان‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬محاولة‭ ‬لإفشال‭ ‬العملية‭ ‬برفض‭ ‬دعوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ميدانيا‭ ‬واصلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تسبب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬34‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬استهدف‭ ‬أحد‭ ‬منازل‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬عندما‭ ‬استهدف‭ ‬صاروخ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬جيران‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬سلم‭ ‬إلى‭ ‬المبنى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬عائلة‭ ‬محاصرة‭ ‬بالداخل،‭ ‬لكنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬هيك‭ ‬النار‭ ‬أكلتهم‭ ‬كلهم‭ ‬وما‭ ‬قدرناش‭ ‬نوصل‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬

وأسفرت‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬وأثار‭ ‬اتهامات‭ ‬تنظر‭ ‬فيها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بوقوع‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭.‬

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