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كييف: الهجمات الروسية تهدد قطاع الطاقة النووية

8/29/2024 7:27:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭) ‬قالت‭ ‬بعثة‭ ‬أوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬روسيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أجبر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬عن‭ ‬الشبكة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭. ‬وأضافت‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬تواصل‭ ‬استهداف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتعطيل‭ ‬تشغيل‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬والتي‭ ‬تمد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمعظم‭ ‬الكهرباء‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وسلامة‭ ‬ملايين‭ ‬البشر‮»‬‭. ‬وشنت‭ ‬روسيا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أضخم‮»‬‭ ‬هجوم‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬وطائرة‭ ‬مسيرة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬وشمل‭ ‬قصف‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وكثفت‭ ‬روسيا‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬كييف‭ ‬إنه‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬مسعى‭ ‬لتقويض‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬قبيل‭ ‬الشتاء‭ ‬المقبل‭ ‬عندما‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأنظمة‭ ‬التدفئة‭. ‬

وذكرت‭ ‬البعثة‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬شل‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وتقول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬لم‭ ‬تشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬مباشرة‭ ‬لكن‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والتوزيع‭ ‬أثرت‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬الوحدات‭ ‬النووية‭. ‬وقالت‭ ‬البعثة‭ ‬إنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لهجوم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬تم‭ ‬فصل‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬وحدات‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬ريفني‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭. ‬

وأثر‭ ‬الهجوم‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬إنتاج‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬نووية‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ساوث‭ ‬يوكرينين‮»‬‭ (‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭). ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬فقدت‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬تغطي‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬قريتين‭ ‬إضافيتَين‭ ‬في‭ ‬منطقتَي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬قواتها‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬البلاد‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬ميكولاييفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بوكروفسك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬وقرية‭ ‬ستيلماخيفكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭ ‬المجاورة‭. ‬

وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬حقّقت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تقدما‭ ‬نحو‭ ‬بوكروفسك‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مركزا‭ ‬لوجستيا‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬موطنا‭ ‬لحوالي‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وتواجه‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية،‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭. ‬وشنّت‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬مباغتا‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬الروسية‭ ‬سعيا‭ ‬لإبعاد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬دونيتسك‭. ‬لكن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ركّز‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬الصناعية‭ ‬وتقدم‭ ‬رغم‭ ‬الهجمات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬كورسك‭.‬

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