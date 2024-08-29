افتتاح موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بمسابقة السباحة المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬الجمعة‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬وذلك‭ ‬بمسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬المفتوحة‭ (‬سباح‭ ‬الموروث‭).‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬حتى‭ ‬60‭ ‬عاما‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬حتى‭ ‬45‭ ‬عاما‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬لمسافة‭ ‬800‭ ‬متر‭.‬

ويقام‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬مقابل‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬متسابقا‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬الفئتين‭.‬

وأنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬المفتوحة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬إذ‭ ‬اجتمعت‭ ‬بالمتسابقين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬لوضع‭ ‬الترتيبات‭ ‬النهائية‭ ‬الخاصة‭ ‬باللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬إذ‭ ‬يشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬متعددة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬