افتتاح موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بمسابقة السباحة المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح الجمعة النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري وذلك بمسابقة السباحة المفتوحة (سباح الموروث).
وتأتي هذه المسابقة الجديدة في المياه المفتوحة ضمن النسخة السابعة من الموسم للفئة العمرية ما بين 30 حتى 60 عاما.
ويقام الشوط الأول للفئة العمرية بين 30 حتى 45 عاما مسافة 1000 متر، فيما تم تخصيص الشوط الثاني لفئة من 46 إلى 60 عاما لمسافة 800 متر.
ويقام السباق في المنطقة البحرية بين المنامة والمحرق مقابل متحف البحرين الوطني وذلك بمشاركة نحو 40 متسابقا يتنافسون في الفئتين.
وأنهت اللجنة المنظمة لمسابقة السباحة المفتوحة الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه المسابقة، إذ اجتمعت بالمتسابقين والجهات المعنية الأخرى لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باللوائح والقوانين وإجراءات السلامة العامة.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، إذ يشمل مسابقات متعددة تقام على مدى 3 أشهر بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر به البحرين منذ القدم وجعل منها مركزًا إقليميًا مهمًا في صيد اللؤلؤ.
وبجانب السباحة في المياه المفتوحة، يشمل موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة مسابقة صيد الأسماك (الحداق) وسباقات التجديف للقوارب التراثية فئة 30 قدما، علاوة على مسابقة كتم النفس، وهي فعالية جديدة أخرى تقام للمرة الأولى هذا العام.
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