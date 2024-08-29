البحرين تشارك في مسابقة الشراع الحديث للأولمبياد الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك الأولمبياد الخاص البحريني في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث، والتي تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أكتوبر المقبل.
وصرح عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، بأن استضافة المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص تؤكد سعي النادي الحثيث لإبراز القدرات التنظيمية والفنية القائمة، وإتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم، وخصوصاً بعد ظهورهم اللافت في المشاركات الخارجية، وكذلك مشاركتهم الناجحة ضمن السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات).
يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يستضيف المسابقة بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي، تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة ستة منتخبات من سلطنة عُمان والكويت والمغرب والبحرين وسورية، إضافة إلى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي.
MENAFN29082024000055011008ID1108617707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.