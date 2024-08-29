البحرين تشارك في مسابقة الشراع الحديث للأولمبياد الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.

‬وصرح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬محمد‭ ‬الفلاحي،‭ ‬بأن‭ ‬استضافة‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬تؤكد‭ ‬سعي‭ ‬النادي‭ ‬الحثيث‭ ‬لإبراز‭ ‬القدرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬القائمة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬لإظهار‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬ظهورهم‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الناجحة‭ ‬ضمن‭ ‬السلسلة‭ ‬الوطنية‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث‭ (‬بطل‭ ‬الإمارات‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬يستضيف‭ ‬المسابقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الإماراتي‭ ‬والأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للشراع‭ ‬والتجديف‭ ‬الحديث،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والكويت‭ ‬والمغرب‭ ‬والبحرين‭ ‬وسورية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الإماراتي‭.‬