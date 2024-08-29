Friday, 30 August 2024 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تشارك في مسابقة الشراع الحديث للأولمبياد الخاص

8/29/2024 7:26:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.
‬وصرح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬محمد‭ ‬الفلاحي،‭ ‬بأن‭ ‬استضافة‭ ‬المسابقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬تؤكد‭ ‬سعي‭ ‬النادي‭ ‬الحثيث‭ ‬لإبراز‭ ‬القدرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬القائمة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬لإظهار‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬ظهورهم‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الناجحة‭ ‬ضمن‭ ‬السلسلة‭ ‬الوطنية‭ ‬للشراع‭ ‬الحديث‭ (‬بطل‭ ‬الإمارات‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬يستضيف‭ ‬المسابقة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الإماراتي‭ ‬والأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للشراع‭ ‬والتجديف‭ ‬الحديث،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والكويت‭ ‬والمغرب‭ ‬والبحرين‭ ‬وسورية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الإماراتي‭.‬

MENAFN29082024000055011008ID1108617707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث