فريق البحرين يُنظم بطولة ((بان أمريكا)) لفنون القتال المختلطة في المكسيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك فريق البحرين في تنظيم بطولة بان أمريكا لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة 31 أغسطس - 7 سبتمبر المقبل في مدينة مونتيري المكسيكية.
ويرأس اللجنة التنفيذية لهذه النسخة من البطولة رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة رئيس فريق البحرين محمد علي قمبر.
ويأتي اختيار الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF لفريق البحرين بعد النجاحات التي حققها الفريق في المشاركة في تنظيم بطولات الاتحاد الدولي، حيث نجح الفريق البحريني مؤخرا في تنظيم بطولة العالم للشباب التي احتضنتها العاصمة أبوظبي في الفترة 6- 10 أغسطس، وبطولة آسيا التي استضافتها مدينة لاهور الباكستانية في الفترة 18- 22 أغسطس ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال.
وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة رئيس فريق البحرين محمد علي قمبر: «بداية، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموه لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، مقدرين المتابعة الحثيثة والمتواصلة من قبل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية لجميع الرياضات القتالية لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة، الأمر الذي عزز قدرة شباب البحرين على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية».
وتابع قائلا: «نعتز بثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في فريق البحرين وبالكوادر البحرينية في تنظيم هذا الملتقى الرياضي الدولي، والذي يؤكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرات وإمكانيات تنظيمية عالية، تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات لمثل هذه التجمعات الرياضية»، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لفريق البحرين في تحقيق نجاحات جديدة من خلال تنظيم هذه النسخة من بطولة بان أمريكا لفنون القتال المختلطة للهواة.
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