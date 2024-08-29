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فريق البحرين يُنظم بطولة ((بان أمريكا)) لفنون القتال المختلطة في المكسيك

8/29/2024 7:26:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬بان‭ ‬أمريكا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ - ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونتيري‭ ‬المكسيكية‭.‬

ويرأس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭.‬

ويأتي‭ ‬اختيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬6‭- ‬10‭ ‬أغسطس،‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬18‭- ‬22‭ ‬أغسطس‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬بداية،‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مقدرين‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬قدرة‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬وبالكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬تنظيمية‭ ‬عالية،‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬بان‭ ‬أمريكا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭.‬

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