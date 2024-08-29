منتخب الملاكمة تحت 22 عاما يحقق المركز الثالث بسراييفو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للملاكمة‭ ‬تحت‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬ووزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬سراييفو‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للملاكمة،‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬العاصمة‭ ‬البوسنية‭ ‬سراييفو‭.‬

وشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بوفد‭ ‬يتكون‭ ‬من‭: ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس،‭ ‬والمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬نسيم‭ ‬واللاعبين‭ ‬فهد‭ ‬صالح‭ ‬وعلي‭ ‬أسد‭.‬

وقد‭ ‬حصل‭ ‬الملاكم‭ ‬فهد‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الملاكم‭ ‬علي‭ ‬أسد‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬فليفل‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المدرب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توني‭ ‬ديفيس،‭ ‬والتي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للملاكمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬تأتي‭ ‬ثمرة‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وبجهود‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الملاكمة‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬وتحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬جميع‭ ‬اتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬جهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬الاتحادات‭ ‬ودفعت‭ ‬بمنتسبيها‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬تلو‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬أفراد‭ ‬منتخب‭ ‬الملاكمة‭ ‬تحت‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الملاكمين‭ ‬علي‭ ‬أسد‭ ‬وفهد‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬