منتخب الملاكمة تحت 22 عاما يحقق المركز الثالث بسراييفو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
حقق المنتخب الوطني للملاكمة تحت 22 عاما المركز الثالث في وزن 57 كيلوجراما ووزن 80 كيلوجراما، ضمن منافسات بطولة كأس سراييفو الدولية المفتوحة للملاكمة، التي احتضنتها العاصمة البوسنية سراييفو.
وشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة بوفد يتكون من: المدير الفني بالاتحاد البحريني للملاكمة المدرب الإنجليزي توني ديفيس، والمدرب الوطني محمد نسيم واللاعبين فهد صالح وعلي أسد.
وقد حصل الملاكم فهد صالح على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 57 كيلوجراما، فيما حصل الملاكم علي أسد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 80 كيلوجراما.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة راشد عيسى فليفل: «سعداء بهذه النتيجة التي حققها المنتخب الوطني تحت 22 عاما تحت قيادة المدير الفني المدرب الإنجليزي توني ديفيس، والتي تضاف إلى سلسلة النتائج المشرفة التي حققها فريق البحرين للملاكمة في مختلف المشاركات».
وتابع: «ومما لا شك فيه، أن هذه النتائج المميزة تأتي ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وبجهود من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي استطاعت من خلالها الملاكمة البحرينية أن تصل إلى مراحل متقدمة وتحقق العديد من الانجازات للرياضة البحرينية».
وأضاف: «نشيد بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، في دعم ومتابعة جميع اتحادات الألعاب القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس، حيث ساهمت جهود سموه في الارتقاء بمستوى وكفاءة الاتحادات ودفعت بمنتسبيها من الرياضيين في تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات في الرياضات القتالية».
وهنأ رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة أفراد منتخب الملاكمة تحت 22 عاما على هذه النتيجة المتميزة، مشيدا بالمستويات الفنية التي قدمها الملاكمين علي أسد وفهد صالح في هذه البطولة، ومتمنيا كل التوفيق والنجاح لهما في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المشاركات القادمة.
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