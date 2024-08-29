الخشرم: ندرس العودة لاتحاد الكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخشرم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬بأنهم‭ ‬كمسؤولين‭ ‬يدرسون‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬تنشيط‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬والعودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لمظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬لجأ‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬مواسم‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرسمية‭ ‬لأسباب‭ ‬تعود‭ ‬للنادي‭. ‬وقال‭ ‬الخشرم‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬المقتضب‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬بأنهم‭ ‬سينظرون‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الميزانية‭ ‬قبل‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬تفعيل‭ ‬نشاط‭ ‬ومشاركة‭ ‬النادي‭ ‬الرسمية‭.‬