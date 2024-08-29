الخشرم: ندرس العودة لاتحاد الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كشف الدكتور عبدالرحمن الخشرم رئيس مجلس إدارة نادي البحرين بأنهم كمسؤولين يدرسون من جديد تنشيط الكرة الطائرة في النادي والعودة من جديد لمظلة اتحاد اللعبة.
ويذكر أن نادي البحرين يعد من الأندية المساهمة في تأسيس اتحاد الطائرة، وكان قد لجأ قبل عدة مواسم إلى تجميد نشاطها في النادي والمشاركة في برامج الاتحاد الرسمية لأسباب تعود للنادي. وقال الخشرم في تصريحه المقتضب الذي أدلى به للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»: بأنهم سينظرون في ترتيب الميزانية قبل الإقدام على خطوة تفعيل نشاط ومشاركة النادي الرسمية.
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