رئيس النويدرات: الفكرة موجودة ولكن!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
أكد جميل إكسيل رئيس مجلس إدارة نادي النويدرات أن فكرة الانضمام لعضوية اتحاد الكرة الطائرة موجودة، وكثيرا ما تراودنا كمسؤولين في النادي غير أن الفكرة دائما ما تصطدم بالموازنة والجانب المالي، إذا ما وضع بعين الاعتبار أنك محتاج إلى لاعبين واحتياجات اللعبة، وهذا يتطلب وجود صرف مالي على حد قوله.
وتابع رئيس نادي النويدرات قائلا: نحن حاليا لدينا لعبة واحدة رسمية ممثلة في كرة السلة ونحن نعصر نفسنا حتى نستطيع توفير متطلبات اللعبة. وردا على سؤالنا بشأن وجود موارد ذاتية للنادي قال إكسيل: القائمون على شأن النادي السابقون لم يقصروا على هذا المستوى، وتمكنوا من إيجاد بعض الاستثمار الذي يساعدنا نوعا ما في دعم الموازنة الرسمية لتغطية متطلبات كرة السلة.
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