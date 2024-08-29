رئيس النويدرات: الفكرة موجودة ولكن!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00





كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬





أكد‭ ‬جميل‭ ‬إكسيل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الانضمام‭ ‬لعضوية‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬موجودة،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تراودنا‭ ‬كمسؤولين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الفكرة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تصطدم‭ ‬بالموازنة‭ ‬والجانب‭ ‬المالي،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنك‭ ‬محتاج‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬واحتياجات‭ ‬اللعبة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬صرف‭ ‬مالي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭ ‬قائلا‭: ‬نحن‭ ‬حاليا‭ ‬لدينا‭ ‬لعبة‭ ‬واحدة‭ ‬رسمية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬ونحن‭ ‬نعصر‭ ‬نفسنا‭ ‬حتى‭ ‬نستطيع‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬اللعبة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬موارد‭ ‬ذاتية‭ ‬للنادي‭ ‬قال‭ ‬إكسيل‭: ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬النادي‭ ‬السابقون‭ ‬لم‭ ‬يقصروا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬بعض‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬يساعدنا‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الموازنة‭ ‬الرسمية‭ ‬لتغطية‭ ‬متطلبات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬