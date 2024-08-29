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4 ذهبيات وفضية وبرونزية لمنتخبات الطاولة..منتخب الطاولة للرجال يحصد لقب غرب آسيا للمرة الأولى

8/29/2024 7:26:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بطلا‭ ‬لبطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتقلد‭ ‬أبطال‭ ‬منتخبنا‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬وسيد‭ ‬مرتضى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬وكأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭.‬

كما‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬13‭ ‬سنة‭ (‬جيل‭ ‬الذهب‭) ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ (‬3/2‭).‬

وحصد‭ ‬الزوجي‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬زوجي‭ ‬السعودية‭ ‬3‭/‬2‭.‬

كما‭ ‬توج‭ ‬الزوجي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬ومجيد‭ ‬العالي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وذهبية‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬3‭/‬صفر‭.‬

وحصد‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وفاز‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬للفرق‭.‬

وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬حصيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬هي‭: ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭.‬

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