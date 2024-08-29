4 ذهبيات وفضية وبرونزية لمنتخبات الطاولة..منتخب الطاولة للرجال يحصد لقب غرب آسيا للمرة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
توج منتخبنا الوطني للرجال لكرة الطاولة بطلا لبطولة غرب آسيا للمنتخبات المقامة في الأردن للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المستضيف المنتخب الأردني 3/صفر في المباراة النهائية.
وتقلد أبطال منتخبنا المكون من راشد سند وسيد مرتضى حسين ومحمد عباس الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول بجدارة واستحقاق بمتابعة ودعم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة التي حرصت على مؤازرة المنتخب.
كما توج منتخب تحت 13 سنة (جيل الذهب) بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب قطر (3/2).
وحصد الزوجي لفئة الرجال المكون من راشد سند ومحمد عباس الميدالية الذهبية في المسابقة بعد الفوز على زوجي السعودية 3/2.
كما توج الزوجي المكون من محمد نادر ومجيد العالي بالمركز الأول وذهبية فئة تحت 17 سنة بعد الفوز على قطر 3/صفر.
وحصد منتخب تحت 17 سنة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الخسارة من قطر في النهائي.
وفاز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية للفرق.
وبذلك تكون حصيلة المنتخب حتى الآن 6 ميداليات ملونة هي: 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.
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