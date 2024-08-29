حسن علي لـ((أخبار الخليج الرياضي)): المرباطي ويوسف ورضا عمالقة والكلمات لا توفيهم حقهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حاوره: علي ميرزا - تصوير: محمد سرحان الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أحد‭ ‬تلاميذ‭ ‬مدرسة‭ ‬النصر‭ ‬النابهين،‭ ‬وهو‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬لرضا‭ ‬علي‭ ‬اللاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬الأشهر‭ ‬من‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬علم،‭ ‬إنه‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬كلاعب‭ ‬وتشرف‭ ‬بارتداء‭ ‬شعار‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬صالات‭ ‬وشواطئ،‭ ‬ونجح‭ ‬كمدرب‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬برونزية‭ ‬آسيا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬للبرازيلي‭ ‬راماريز،‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬سافر‭ ‬شقيقه‭ ‬رضا‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬للدراسة،‭ ‬واستثمر‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬فيه‭ ‬النصراوية‭ ‬وأوصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬ولأنه‭ ‬مدرب‭ ‬فاهم‭ ‬فلا‭ ‬غرابة‭ ‬أن‭ ‬يصف‭ ‬ثلاثي‭ ‬التدريب‭ ‬محمد‭ ‬المرباطي‭ ‬ويوسف‭ ‬خليفة‭ ‬ورضا‭ ‬علي‭ ‬بأنهم‭ ‬عمالقة،‭ ‬والكلمات‭ ‬لا‭ ‬توفيهم‭ ‬حقهم،‭ ‬نترك‭ ‬بقية‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬السطور‭ ‬الآتية‭.‬

1-‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مدربي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬بات‭ ‬يشكل‭ ‬ظاهرة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭.. ‬ما‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك؟

نعم،‭ ‬أتفق‭ ‬معك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مدربين‭ ‬كثرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية،‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬أسباب،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الأندية‭ ‬تكتفى‭ ‬بمدرب‭ ‬واحد‭ ‬ليدير‭ ‬تقريباً‭ ‬كل‭ ‬الفئات،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أننا‭ ‬بتنا‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كثرة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬زيادة‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬وهناك‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يسع‭ ‬المجال‭ ‬لذكرها‭.‬

2-‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬التطوير‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬يتحمل‭ ‬جزءا‭ ‬مما‭ ‬يحصل‭ ‬للمدربين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخريج‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬يفوق‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬التدريبية‭ ‬المحلية؟‭ ‬وضح‭ ‬ذلك‭.‬

نعم‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تقنن‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬وأن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المدرب‭.‬

3-‭ ‬مدرب‭ ‬فئات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المعروف‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬ارشيد‮»‬‭ ‬قال‭: ‬اهتمام‭ ‬الأندية‭ ‬بفرق‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بداية‭ ‬النهاية‭.. ‬هل‭ ‬تتفق‭ ‬معه‭ ‬ولماذا؟

نعم‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬القدير‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬بورشيد،‭ ‬وأنا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الرافد‭ ‬الرئيس‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬هي‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬والدعامة‭ ‬الأساس‭ ‬للفريق‭ ‬الأول،‭ ‬وأي‭ ‬ناد‭ ‬يهتم‭ ‬بالفئات‭ ‬السنية‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬فريقهم‭ ‬الأول،‭ ‬ولنا‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مثال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وسابقا‭ ‬كان‭ ‬المحرق‭ ‬والنصر،‭ ‬واقتصار‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسة‭ ‬لتدني‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭.‬

4-‭ ‬هل‭ ‬يؤمن‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬بأنه‭ ‬يوجد‭ ‬أعداء‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬وضح‭ ‬ذلك‭.‬

نعم‭ ‬طبعاً‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يغارون‭ ‬منك،‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬إنجاز‭ ‬تحققه،‭ ‬بل‭ ‬يصغرونه‭ ‬في‭ ‬أعين‭ ‬الناس،‭ ‬ويدسون‭ ‬السم‭ ‬في‭ ‬العسل،‭ ‬ولا‭ ‬ينام‭ ‬لهم‭ ‬جفن‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬آذوك،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬مرضى‭ ‬نفسيون،‭ ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬فشلت‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬تراهم‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يضعك‭ ‬على‭ ‬المقصلة‭.‬

5-‭ ‬شقيقك‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬المعادلة‭ ‬الصعبة،‭ ‬وتكمن‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬استفدته‭ ‬فنيا‭ ‬من‭ ‬ملازمتك‭ ‬لشقيقك؟

نعم‭ ‬الكابتن‭ ‬رضا‭ ‬استفدت‭ ‬منه‭ ‬كثيراً،‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا،‭ ‬والجميل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬مدربين،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬وأنا‭ ‬المساعد،‭ ‬وأوقات‭ ‬أخرى‭ ‬أكون‭ ‬أنا‭ ‬المدرب‭ ‬وهو‭ ‬المساعد،‭ ‬وأعتبر‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬ذهبية‭ ‬لنا،‭ ‬ومازلنا‭ ‬نتبادل‭ ‬المشورة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬التدريبية‭.‬

6-‭ ‬هل‭ ‬حصل‭ ‬وقام‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بتغيير‭ ‬استراتيجية‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مشاهدته‭ ‬للشوط‭ ‬الأول؟

نعم،‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬كثيرة‭ ‬نلعب‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬لعب‭ ‬معينة،‭ ‬ولا‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬لسبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب،‭ ‬فنقوم‭ ‬بتغييرها‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬المباراة‭.‬

7-‭ ‬سمعنا‭ ‬أن‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬اعتذر‭ ‬عن‭ ‬المهمة‭.. ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬صحيح؟‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬فما‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬ذلك؟

لا‭ ‬لم‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬أنه‭ ‬تكلم‭ ‬معي‭ ‬وسيط‭ ‬لأحد‭ ‬الأندية،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭.‬

8-‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يردد‭ ‬أن‭ ‬كرتنا‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬تراجع‭.. ‬هل‭ ‬يتفق‭ ‬أو‭ ‬يختلف‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬القول؟‭ ‬ولماذا؟

نعم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬مخيف،‭ ‬وإذا‭ ‬تتبعنا‭ ‬سبب‭ ‬المشكلة‭ ‬فسنجد‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬ملعبا‭ ‬تتدرب‭ ‬فيه،‭ ‬هذا‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الملعب‭ ‬صالحا‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وتتوافر‭ ‬فيه‭ ‬معدات‭ ‬التدريب،‭ ‬ثانياً‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬لديها‭ ‬مدربون‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومصقولين‭ ‬لتدريب‭ ‬الفئات،‭ ‬ولديهم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متدنية،‭ ‬وثالثا‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬تكتفى‭ ‬بمدرب‭ ‬واحد‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬لتقلص‭ ‬الميزانية،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬وغيرها‭ ‬وراء‭ ‬تراجع‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬ويجتمع‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬لدراسة‭ ‬الأسباب‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭.‬

9-‭ ‬هل‭ ‬تحتاج‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الحديثة‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬الطائرة‭ ‬الآسيوية؟‭ ‬وضح‭ ‬ذلك‭.‬

نعم‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬وأصبح‭ ‬ترتيبها‭ ‬العالمي‭ ‬متقدما‭ ‬مثل‭ ‬اليابان‭ ‬وإيران،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها،‭ ‬وإنما‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬عملت‭ ‬بجد‭ ‬وفتحت‭ ‬أكاديميات‭ ‬لتدريب‭ ‬وصقل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬وللعلم‭ ‬اللاعبون‭ ‬يدرسون‭ ‬ويأكلون‭ ‬وينامون‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ونرى‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬والثقافة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ما‭ ‬يلائمنا‭.‬

10-‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬غياب‭ ‬الغالبية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬مدربينا‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬للمتابعة‭ ‬والاستفادة‭.. ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬وتطوير‭ ‬الذات‭ ‬أم‭ ‬لديك‭ ‬تفسير‭ ‬آخر؟

أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬ظروف‭ ‬المدربين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ولكن‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬أنا‭ ‬متابع‭ ‬لكل‭ ‬الدوريات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وفي‭ ‬آسيا،‭ ‬وكذلك‭ ‬عالمياً‭ ‬أتابع‭ ‬دوريات‭ ‬إيطاليا‭ ‬وروسيا‭ ‬وأبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وكل‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تلعبها‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬فئاتها،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فدائما‭ ‬ما‭ ‬أكون‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة‭ ‬للمنتخب‭.‬

11-‭ ‬كلمة‭ ‬خاصة‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬توجهها‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثي‭ ‬محمد‭ ‬المرباطي‭ ‬ويوسف‭ ‬خليفة‭ ‬ورضا‭ ‬علي‭.. ‬ماذا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬لهم؟

هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬عمالقة‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والكلمات‭ ‬لا‭ ‬توفيهم‭ ‬حقهم‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬وإنجازاتهم،‭ ‬مدربون‭ ‬رائعون،‭ ‬وأي‭ ‬كلمة‭ ‬ثناء‭ ‬تقال‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬قليلة‭ ‬عليهم‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬جهودهم‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وأقول‭ ‬لهم‭: ‬كنتم‭ ‬ومازلتم‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭.‬