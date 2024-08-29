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ريال يواجه وصيفه دورتموند وليفربول وميلان

8/29/2024 7:26:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

موناكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اصطدم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬بوصيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خمسة‭ ‬منافسين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬أدنى،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬موناكو‭.‬

وسيواجه‭ ‬ريال‭ ‬المصنّف‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل‭ ‬ايضا‭ ‬أندية‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي،‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي،‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي،‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬وبريست‭ ‬الفرنسي‭.‬

ويلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬أربع‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأربع‭ ‬خارجها‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الاربع‭ ‬الماضية‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي،‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي،‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي،‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي،‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وسلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭.‬

بدوره،‭ ‬يلعب‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭ ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألمانيين،‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنكليزيين،‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬الصربي،‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري،‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬وسبارتا‭ ‬براغ‭.‬

ويواجه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬برشلونة،‭ ‬بنفيكا،‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني،‭ ‬جنك‭ ‬البلجيكي،‭ ‬فينورد،‭ ‬سلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭.‬

أما‭ ‬لايبزيغ‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل‭ ‬أيضا‭ ‬فسيلعب‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬إنتر،‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬سبورتنغ،‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وشتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمساوي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يلعب‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬شاختار،‭ ‬كلوب‭ ‬بروج،‭ ‬سلتيك،‭ ‬جنك،‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬وبولونيا‭ ‬الإيطالي‭.‬

وأخيرا،‭ ‬يلعب‭ ‬برشلونة‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬دورتموند،‭ ‬أتالانتا،‭ ‬بنفيكا،‭ ‬يونغ‭ ‬بويز،‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر،‭ ‬بريست‭ ‬وموناكو‭.‬

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