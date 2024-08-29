ريال يواجه وصيفه دورتموند وليفربول وميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
موناكو – (أ ف ب): اصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، بوصيفه بوروسيا دورتموند الألماني، ليفربول الإنكليزي وميلان الإيطالي، في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين آخرين من مستويات أدنى، وذلك خلال حفل سحب القرعة أمس الخميس في موناكو.
وسيواجه ريال المصنّف في المستوى الأوّل ايضا أندية أتالانتا الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، ليل الفرنسي، شتوتغارت الألماني وبريست الفرنسي.
ويلعب كل فريق ثماني مباريات في المرحلة الأولى، أربع على أرضه وأربع خارجها.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في المواسم الاربع الماضية المتوّج بلقب المسابقة العام قبل الماضي من المستوى الأوّل أيضا مع كل من إنتر الإيطالي، باريس سان جرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنغ البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
بدوره، يلعب إنتر بطل الدوري الإيطالي مع لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين، مانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزيين، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.
ويواجه بايرن ميونيخ بطل المسابقة ست مرات مع سان جرمان، برشلونة، بنفيكا، شاختار دانييتسك الأوكراني، جنك البلجيكي، فينورد، سلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنكليزي.
أما لايبزيغ من المستوى الأوّل أيضا فسيلعب مع ليفربول، إنتر، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنغ، سلتيك الاسكتلندي، أستون فيلا وشتورم غراتس النمساوي.
من جانبه، يلعب دورتموند مع برشلونة، ريال مدريد، شاختار، كلوب بروج، سلتيك، جنك، شتورم غراتس وبولونيا الإيطالي.
وأخيرا، يلعب برشلونة مع بايرن، دورتموند، أتالانتا، بنفيكا، يونغ بويز، النجم الأحمر، بريست وموناكو.
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