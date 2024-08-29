«دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتستمر حتى بعد غدٍ في نادي شباب الأهلي، وتشهد حضوراً قوياً لنخبة من أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم. وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) على مدار ثلاثة أيام.

حيث تنطلق منافسات البراعم والأشبال في اليوم الأول بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تنطلق البطولة لتكتب فصلاً جديداً من التعاون المثمر بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP.

حيث نشهد منافسات قوية بين نخبة من أقوى أبطال اللعبة في العالم. ويسرنا هذا الإقبال الكبير من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية على المشاركة، بما يعكس دورها في اختبار قدرات اللاعبين، فضلاً عن أهميتها في منح الفائزين بالمراكز الأولى عن كل فئة 600 نقطة تصنيفية، بما يعزز من فرصتهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الأمر الذي يضفي على البطولة قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم)).

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وأضاف: ((نحرص على تنظيم البطولات على مدار العام وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة، وتأتي هذه البطولة لتمنح اللاعبين فرصة التنافس وسط أجواء حماسية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة، إلى جانب توفير تجربة تلبي تطلعات الجمهور من عشاق الجوجيتسو والأسر القادمين لتشجيع أبنائهم في هذه البطولة الفريدة)).

وقالت مارينا روبيرو، مدربة نادي بني ياس للجوجيتسو: ((حرصنا على مشاركة عدد كبير من لاعبينا في مختلف الفئات في هذه البطولة ونثق بقدرتهم على تقديم أداء جيد والفوز بالميداليات، حيث تدربوا بقوة على مدار الفترة الماضية. وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مواصلة تنظيم البطولات المتميزة)).

وقالت حصة الشامسي، لاعبة نادي الوحدة التي تتنافس في وزن 55 كغم فئة المحترفين: ((نستعد بقوة للمشاركة في البطولة، حيث نخوض معسكراً تدريبياً منذ أسبوعين لتكثيف تدريباتنا مع اقتراب موعد البطولة، حيث نتدرب ثلاث مرات يومياً. أتوقع أن تكون المنافسة قوية، وأنا على أتم الجاهزية للنزالات وأطمح للفوز بذهبية وإهدائها إلى نادي الوحدة وجمهوره)).