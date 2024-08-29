رحيمي: هزاع بن زايد سر تمديد عقدي مع العين

كشف النجم المغربي سفيان رحيمي، عن سر تمديد عقده مع العين لمدة أربع سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن اتصالاً هاتفياً ورده من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الثقافي، قبل الأولمبياد، وأضاف: ((عندما يكلمك سموه، فإن الأمور تصبح محسومة دون أدنى تفكير، كانت سعادتي بالغة بعد المكالمة، وتلقائياً قررت البقاء في هذا النادي الكبير بقادته وتاريخه وإنجازاته وجمهوره)).

شكر

وتوجه رحيمي بعميق شكره على الدعم الكبير الذي ظل يجده من سموه منذ التحاقه بالنادي، وقال: ((أتمنى أن أكون على قدر ثقة سموه وجمهور النادي، وأن أسهم مع زملائي بالفريق على تحقيق تطلعات النادي، وإسعاد أنصاره بتحقيق البطولات والألقاب على المستويين المحلي والخارجي، خصوصاً أن العين سيشارك هذه المرة في 3 بطولات خارجية على الأقل، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود، والعمل الجاد من أجل الظهور بالصورة التي تليق بمكانة وتاريخ النادي)).

تفاعل لافت

وكانت خطوة تمديد تعاقد اللاعب مع العين، حظيت بتفاعل لافت من قبل جماهير النادي، التي عبرت عن سعادتها البالغة بالقرار، خصوصاً بعد أن تواترت أنباء عدة خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال آسيا، التي توج بلقبها الفريق البنفسجي، عن مفاوضات أندية أوروبية وخليجية وعربية مع اللاعب، قبل أن يحسم النادي الأمر، ويقطع الطريق بالتجديد له حتى صيف 2028.

وفي مشاهد طريفة تداولتها الجماهير العيناوية على منصات التواصل الاجتماعي، تم تصميم صور للاعب وهو يرتدى شعارات أندية خليجية وعربية، وكتبت تحتها عبارة (يحلمون اللي فيك يفكرون)، في إشارة إلى مفاوضات الأندية للاعب خلال الفترة الماضية.

وتلقى رحيمي التهاني من لاعبي العين خلال الحصة التدريبية، بعد التمديد، وعبّروا عن سعادتهم باستمراره ضمن صفوف الفريق، في مشاهد تؤكد الصلة القوية التي تربط اللاعب بزملائه، والحب الذي يكنه له الجمهور العيناوي.

مسيرة متميزة

وتعاقد رحيمي مع العين في أغسطس 2021، وخلال 3 مواسم أمضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي، خاض اللاعب 109 مباريات، 102 كأساسي، وسجل 46 هدفاً بجميع البطولات الداخلية والآسيوية، وصنع 34، وتسبب في ركلة جزاء لمصلحة الفريق 12 مرة، وإجمالياً، ساهم في تسجيل أهداف 86 مرة، وحصل مع العين على 3 بطولات، وهي الدوري موسم 2021 - 2022، وكأس الرابطة في نفس الموسم، ودوري أبطال آسيا 2024.

وعلى مستوى الألقاب الفردية، توهج كنجم فوق العادة بدوري أبطال آسيا 2024، ليتوج بجائزتي أفضل لاعب، وهداف البطولة القارية، برصيد 13 هدفاً 2024، وأصبح أكثر من ساهم بتسجيل الأهداف، إذ فعل ذلك 16 مرة في مشاركة واحدة، وأكثر من سجل في نهائي البطولة في تاريخها بهدفين، وأول لاعب في تاريخ المسابقة القارية يسجل الهاتريك والثنائية في مباراة واحدة، بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك الهلال السعودي في نصف النهائي، وهدفين في شباك النصر بربع النهائي، وهدفين في شباك يوكوهاما الياباني في إياب النهائي، وقبل ذلك هدفين في شباك أهل التركماني في مرحلة المجموعات، وهو أكثر من سجل أهداف بالأدوار الإقصائية.

تألق محلي

وعلى المستوى المحلي، حصل رحيمي جائزة أفضل لاعب باختيار الجمهور 3 مرات، في مواسم 21 - 22،و2022 - 23، و2023 - 24، وأكثر لاعب صنع أهدافاً لموسمين متتاليين 2021 - 2022 - 2023، وتنتظر الجماهير العيناوية مساهمة اللاعب في تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب على المستويين الجماعي والفردي.