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فاطمة المرزوقي: «أبوظبي» جاهز لمواجهة النصر السعودي في الآسيوية

8/29/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت فاطمة المرزوقي لاعبة نادي أبوظبي، جاهزية الفريق لخوض المواجهة الثالثة الحاسمة أمام النصر السعودي، وذلك بعد الفوز على مياوادي من ميانمار بهدف وحيد مساء أول من أمس، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات 2024 ـ 2025، وقالت اللاعبة: ((نحن نحترم كل الفرق، الاستعداد كان صعباً لهذه المباراة، وبذلنا مجهوداً كبيراً أمام فريق جيد، والآن نحن جاهزات للمباراة المقبلة)).

نجاح

ومن جهتها، قالت سارة حسنين مدربة فريق أبوظبي: ((أشكر جميع لاعبات الفريق، وكانت هذه المباراة الثانية لنا، وكان هدفنا أن نحصل على النقاط أمام فريق جيد ومنظم، ونحن كنا مستعدين للقيام بالضغط العالي، وهذا الفوز جاء بمجهود اللاعبات، ونحن نعمل على أن يكون لدى اللاعبات الحضور الذهني والروح القتالية، والآن لدينا 6 نقاط ويجب أن نبدأ التفكير للمباراة المقبلة، التي سيكون الاستعداد لها مختلفاً)). وكان التعادل السلبي قد سيطر على نتيجة مباراة أبوظبي ومياوادي حتى الدقيقة 88.

والتي شهدت تسجيل أبوظبي هدف الفوز الثمين عن طريق فاطمة المرزوقي، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز النصر السعودي المضيف على يونغ ايلفانتس من لاوس 3 - 0، على نفس الملعب، وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أبوظبي، في حين بقي رصيد يونغ ايلفانتس ومياوادي خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً، حيث يلتقي أبوظبي مع النصر، ومياوادي مع يونغ ايلفانتس.

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