«النواخذة» يظفر بأبرز صفقات موسم دوري الهواة

يبدو أن دبا الفجيرة ((النواخذة)) عازم هذا الموسم على تحقيق حلم الصعود والعودة من جديد إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك من واقع التعاقدات النوعية واللافتة لإدارة نادي دبا الفجيرة مع أبرز اللاعبين في الساحة المحلية على صعيد الأجانب والمواطنين.

ونال النواخذة بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر نصيب الأسد من اللاعبين إذ تعاقد الفريق على مستوى الأجانب مع النجم المالي الحساني تامبورا اللاعب الذي قاد العروبة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في النسخة الماضية، وأيضاً انضم زميله في العروبة سيمون دي باروس لقائمة الفريق بعد تلقي اللاعب لأكثر من عرض محلي، كما عاد لصفوف الفريق أيضاً الهداف التاريخي لمسابقة دوري الهواة ديغو سيلفا هداف النواخذة خلال موسمين، وفريق الإمارات السابق.

صفقة

وأيضاً كسب النواخذة صفقة ويسلي نجم فريق غلف اف سي بنظام الإعارة لموسم واحد وشهدت كشوفات الفريق ضم المدافع بيدرو مورايس، وعلى صعيد المواطنين استعاد فريق المدرب عبد الله مسفر اللاعب طارق الخديم بعد رحلة طويلة امتدت بين الوحدة والشارقة ودبا الحصن ليعود الخديم إلى بيته الأول، فضلاً عن انضمام سعيد الشامسي وسعيد جاسم النجم المعروف، والحارس سعيد المسماري قادماً من حتا، وخالد عبد الله قادماً من خورفكان، وخلفان النوبي نجم شباب الأهلي، وحتا السابق وعبد الله العطر وغيرهم من بقية اللاعبين المواطنين والأجانب.